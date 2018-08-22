Американский сенатор рассказал, когда Конгресс возьмется за "санкции из ада" против России

Макконелл подчеркнул, что он лично заинтересован в принятии закона о новых жестких санкциях против РФ

Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, сообщает The Hill.

Как рассказал сенатор, из-за очень плотного расписания Конгресса в сентябре шансов на принятие новых санкций против России мало.

"Я лично очень заинтересован в законопроекте о санкциях против России. Я надеюсь, что две партии смогут договориться о чем-нибудь, что мы можем принять", – отметил Макконнелл.

Отметим, документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов России, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно, что Россия спонсирует терроризм, а от Трампа – чтобы он потребовал от России вернуть Крым и осудил вмешательство Москвы в американские выборы.

При этом в Конгрессе зарегистрирован также похожий закон авторства сенаторов республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США готовят санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап также запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.