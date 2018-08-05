США вызвали российского дипломата "на ковер": Кремль пропагандировал раскол в Штатах

От временного поверенного в делах России намерены получить ответы об использовании Москвой соцсетей для пропаганды насилия и раскола

Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов был вызван помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в связи с агрессивной пропагандой РФ в социальных сетях раскола и насилия. Об этом сообщила в воскресенье в Тwitter руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", – написала дипломат.

Как сообщалось, Трамп обозначил Россию среди стран, которые вмешиваются во внутренние дела США.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне.