Атаки на дипломатов США в Китае и на Кубе: обнаружен российский след

ФБР и ЦРУ обнаружили доказательства причастности Москвы к таинственным атакам на сотрудников американских диппредставительств

Главным подозреваемым в деле о таинственном недомогании сотрудников дипломатических представительств США на Кубе и в Китае выступает Россия, заявили источники среди американских чиновников каналу NBC News.

Собеседники утверждают, что в ходе расследования, которое вели совместно ФБР, ЦРУ и другие спецведомства, удалось получить доказательства причастности Москвы к "звуковым атакам", из-за которых пострадали 26 сотрудников американского дипкорпуса на в КНР и на "Острове свободы".

В то же время источники NBC утверждают, что этих сведений недостаточно, чтобы обвинить Россию открыто.

США полагают, что в ходе атак на дипломатов воздействовали микроволновым или иным электромагнитным оружием. Также изучается возможность сочетания нескольких технологий для атак, из-за чего у сотрудников диппредставительств наблюдалась потеря слуха, звон в ушах, головокружение, мигрени и усталость.

Напомним, ранее мы уже писали, что США допускают, что при акустических атаках использовались советские технологии.

Кроме того, мы публиковали аудиозапись, которая могла использоваться для атаки на сотрудников посольства США на Кубе в 2016 году.

В то же время МИД Кубы заявил, что доказательства, подтверждающие инциденты с "акустическими атаками", они обнаружить не смогли.