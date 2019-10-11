Автор жалобы на Трампа просит Конгресс разрешить ему давать показания заочно

Осведомитель направил свою просьбу через адвокатов в комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля, попросил разрешения давать показания в Конгрессе не лично, а в письменной форме. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, осведомитель направил свою просьбу через адвокатов в комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Разведчик аргументировал свою просьбу опасениями того, что в случае очной явки его личность будет неминуемо раскрыта. Это, учитывая возможные последствия процедуры импичмента, создаст угрозу безопасности осведомителя.

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Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

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