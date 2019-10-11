Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Автор жалобы на Трампа просит Конгресс разрешить ему давать показания заочно

11 октября, 00:08

Осведомитель направил свою просьбу через адвокатов в комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля, попросил разрешения давать показания в Конгрессе не лично, а в письменной форме. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, осведомитель направил свою просьбу через адвокатов в комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Разведчик аргументировал свою просьбу опасениями того, что в случае очной явки его личность будет неминуемо раскрыта. Это, учитывая возможные последствия процедуры импичмента, создаст угрозу безопасности осведомителя.

Реклама

Более подробно об "украинском скандале" в Соединенных Штатах и его возможных последствиях для Киева вы можете узнать в материале "Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США" на нашем сайте.

В тренде
ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ
Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США импичмент давление жалоба Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны
В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войныСША
На фото впервые показали
На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого векаFun
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаровСША
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной арией
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной ариейСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...