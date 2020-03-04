Байден категорически отказался от поддержки избирательной кампании со стороны экс-директора ФБР

В передвыборном штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена категорически отказались от поддержки кампании со стороны экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который был сторонником республиканцев, но во впервые проголосовал на первичных выборах (праймериз – Ред.) Демократической партии.

Об этом заявил помощник Байдена Эндрю Бейтс.

"Я впервые проголосовал на праймериз демократов, чтобы поддержать эту партию, посвятившую себя возрождению истинных ценностей в Белом доме. Нам нужен кандидат, который печется о всех американцах и возродит честь и достоинство на службе. У президента США Дональда Трампа есть основания бояться Джо Байдена и желать успеха Берни Сандерсу, сенатору от штата Вермонт", — написал в Twitter Коми.

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Он добавил к записи хештег #Biden2020, ясно дав понять, кому он отдал свой голос.

Праймериз в "супервторник" проводятся в 14 штатах и в Американском Самоа — заморской территории США. На первичных выборах отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Демократической и Республиканской партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США.

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Напомним, что Трамп отправил главу ФБР в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой. Генеральный инспектор Минюста США в августе прошлого года признал Коми виновным в нарушении правил хранения служебной информации. Частью конфиденциальных данных он поделился со своим другом, профессором Колумбийского университета Даниэлом Ричманом. Через два месяца после отставки главы ФБР Ричман предоставил информацию журналистам.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Напомним, что ранее Джо Байден победил в первом штате на праймериз демократов. Экс-вице-президент прервал череду провалов в предвыборной гонке.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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