Байден ответил на обвинения в неподобающем поведении
Байден сказал, что никогда не верил, что действовал ненадлежащим образом
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты Джо Байден отрицает обвинения в неподобающем поведении, которые предъявила ему бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес. Об этом сообщает The Guardian.
"И ни разу – никогда – я не верил, что действовал ненадлежащим образом. Если предположат, что я так поступал, я буду слушать с уважением. Но это никогда не входило в мои намерения", – сказал Байден.
Он признал, что может быть удивлен воспоминаниями других участников, которые отличаются от его собственных.
Ранее соратница по партии бывшего вице-президент США и нынешнего кандидата на главную должность в стране Джо Байдена заявила, что в 2014 году он поцеловал ее без ее на то воли.
Напомним, ранее в этом месяце Джозеф Байден во время партийного мероприятия в штате Делавэр назвал себя одним из участников президентской гонки, но сразу же сказал, что оговорился.
Позже в The Wall Street Journal вышла статья о том, что на встрече со сторонниками Джо Байден подтвердил свое намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.
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