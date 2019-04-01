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Байден ответил на обвинения в неподобающем поведении

Сегодня, 01:28

Байден сказал, что никогда не верил, что действовал ненадлежащим образом

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.
Байден ответил на обвинения в неподобающем поведении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/13d/7e7/5ca13d7e7ba7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/13d/7e7/5ca13d7e7ba7c.jpg США Байден сказал, что никогда не верил, что действовал ненадлежащим образом

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты Джо Байден отрицает обвинения в неподобающем поведении, которые предъявила ему бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес. Об этом сообщает The Guardian.

"И ни разу – никогда – я не верил, что действовал ненадлежащим образом. Если предположат, что я так поступал, я буду слушать с уважением. Но это никогда не входило в мои намерения", – сказал Байден.

Он признал, что может быть удивлен воспоминаниями других участников, которые отличаются от его собственных.

Ранее соратница по партии бывшего вице-президент США и нынешнего кандидата на главную должность в стране Джо Байдена заявила, что в 2014 году он поцеловал ее без ее на то воли.

Напомним, ранее в этом месяце Джозеф Байден во время партийного мероприятия в штате Делавэр назвал себя одним из участников президентской гонки, но сразу же сказал, что оговорился.

Позже в The Wall Street Journal вышла статья о том, что на встрече со сторонниками Джо Байден подтвердил свое намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.

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Тег обвинения, Байден, домогательства

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