Байден пригрозил выступить в поддержку импичмента Трампа

Трамп, по мнению Байдена, должен предоставлять Конгрессу информацию по его телефонному разговору с Зеленским

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Участник американской президентской гонки Джо Байден планирует во вторник призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований, сообщает издание Politico.

В частности, Трамп, по мнению Байдена, должен предоставлять Конгрессу информацию по его телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, спровоцировавшему скандал в США. Такое заявление Байден планирует сделать во время выступления в штате Делавэр позже во вторник.

"Он призовет Трампа удовлетворить все оставшиеся законные запросы Конгресса об информации, в том числе по украинскому вопросу, а также по другим расследованиям. И, если Трамп не подчинится, у Конгресса не будет выбора кроме как начать импичмент", – заявил помощник Байдена.

Ранее Байден открыто не выступал в поддержку импичмента Трампа. Так, выступая в Айове на выходных, Байден заявил, что то, что разговор Трампа с президентом Украины, о котором ранее сообщали СМИ – "невероятное злоупотребление властью". В то же время Байден отмечал, что не будет высказывать мнения об импичменте.

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Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

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Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Добавим, что Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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