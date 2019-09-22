Байден призвал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

/ Фото: AFP

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал провести расследование против президента США Дональда Трампа в связи с возможным его давлением на власть в Украине. Об этом сообщает "5 канал".

"Это дело необходимо расследовать. Президент Трамп злоупотребляет своими полномочиями. Это позорно, пытаться оказывать давление на другого лидера запугиванием. Мы должны продемонстрировать Дональду Трампу, что он пересек границу. Он злоупотребляет властью везде, где только может. И готов пойти на все, если видит угрозу своему дальнейшему пребыванию в должности", – заявил Байден.

Ранее мы сообщали, что конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Кроме того,с подобным призывом ранее выступил бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден. По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнер, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, – заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду.

Отметим, что сам Трамп опровергает абсолютно все обвинения. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп давил на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама