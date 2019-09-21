Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера

Джо Байден / Фото: AFP

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Байдена в Twitter.

"Если сообщения СМИ верны, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – говорится в заявлении.

По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России – заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду.

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"Как минимум, Дональд Трамп должен немедленно опубликовать расшифровку упоминаемого телефонного разговора, чтобы американский народ мог дать свою оценку, а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгресса", – заявил Байден.

Напомним, The Washington Post ранее сообщил, что разведчик написал жалобу на президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с лидером иностранного государства. Жалоба касалась общения с зарубежным лидером и "обещания", которое дал Трамп. Оно было настолько тревожным, что разведчик, который работал в Белом доме, обратился к генеральному инспектору разведки.

Согласно информации издания, за несколько недель до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Сам Трамп опровергает абсолютно все обвинения. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он также уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп давил на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Все из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках Трампа давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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