Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

/ Фото: AFP

Экс-вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты Джозеф Байден впервые призвал к импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, передает CNN.

По словам Байдена, американский президент, препятствуя правосудию и отказывая на запросы Конгресса, вынес приговор самому себе.

"На глазах у всего мира и американского народа Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию", - сказал Байден.

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Политик добавил, что за свои действия Трамп должен быть привлечен к ответственности. "Ни один президент в истории не позволял себе такое невообразимое поведение", – сказал Байден.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

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