Белый дом приготовил России новый "санкционный сюрприз"

США готовятся усилить давление на Россию из-за ее поддержки режима Мадуро в Венесуэле

Эллиот Абрамс. Фото: AFP

Неделю назад США расширили санкции против Венесуэлы, а теперь стало известно, что Вашингтон допускает возможность наложения новых санкций на Россию из-за поддержки Кремлем режима президента Николаса Мадуро.

Об этом на состоявшейся 24 июля конференции, которую организовал аналитический центр "Фонд защиты демократий", заявил представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить – индивидуальные или отраслевые", – сказал он.

Абрамс добавил, что из-за поддержки Мадуро также усилит давление на Кубу.

Напомним, что с начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. В частности, в мае Боливарианская республика попала в группу стран, импорт американской продукции, в том числе и двойного назначения, в которые представляет определенную угрозу для национальной безопасности страны.

Мы также писали о переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных в Осло при посредничестве правительства Норвегии.

А в марте американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции, введенные против России за подрыв демократических процессов и институтов в Украине. Подробнее в видеосюжете:

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