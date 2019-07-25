Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Белый дом приготовил России новый "санкционный сюрприз"

25 июля, 13:58

США готовятся усилить давление на Россию из-за ее поддержки режима Мадуро в Венесуэле

Эллиот Абрамс
Эллиот Абрамс. Фото: AFP

Неделю назад США расширили санкции против Венесуэлы, а теперь стало известно, что Вашингтон допускает возможность наложения новых санкций на Россию из-за поддержки Кремлем режима президента Николаса Мадуро.

Об этом на состоявшейся 24 июля конференции, которую организовал аналитический центр "Фонд защиты демократий", заявил представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить – индивидуальные или отраслевые", – сказал он.

Абрамс добавил, что из-за поддержки Мадуро также усилит давление на Кубу.

Напомним, что с начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. В частности, в мае Боливарианская республика попала в группу стран, импорт американской продукции, в том числе и двойного назначения, в которые представляет определенную угрозу для национальной безопасности страны.

Мы также писали о переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных в Осло при посредничестве правительства Норвегии.

А в марте американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции, введенные против России за подрыв демократических процессов и институтов в Украине. Подробнее в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Венесуэла, США, Мадуро, санкции против России , абрамс

Вы сейчас просматриваете новость " Белый дом приготовил России новый "санкционный сюрприз"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидер венесуэльской оппозиции озвучил дату нового этапа борьбы за власть

18 июля, 05:32

Гуайдо призвал всю Боливарианскую Республику к мобилизации

Мадуро хочет, чтобы США не влияли на переговоры с оппозицией

20 июля, 03:04

Договоренности, достигнутые на переговорах на Барбадосе, будут абсолютно суверенными, – заявил Мадуро

США ввели санкции против Венесуэлы: Гуайдо их поддержал

11 июля, 21:08

В Минфине США считают своим долгом положить конец бесчеловечному обращению Мадуро с политическими оппонентами

Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию для обсуждения путей выхода из кризиса

12 июля, 02:02

Участники переговоров должны проявлять "максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса"

Сын Мадуро попал под санкции США

28 июня, 20:41

Мадуро пользуется поддержкой своего сына и других соратников

США ввели санкции против двух бывших венесуэльских чиновников

28 июня, 02:22

По версии американских властей, Мотта Домингес и Луго Гомес продолжают заниматься крупными коррупционными делами

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

​Люди спасли тонущих слонят: видео

​Океаны на грани исчезновения

Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?

Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми

Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро

Как защититься от укуса клеща

Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов

Как монетизировать свое хобби

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Флешмоб в Instagram и кто еще из звезд развелся из-за романа

Кризис пары во время беременности: Что делать?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь