Еще больше приспешников Мадуро попали под санкции США
На этот раз под рестрикции попали командующий Национальной гвардией и начальник полиции граничащего с Колумбией штата
Американское министерство финансов расширило свои санкции в отношении Венесуэлы еще на шестерых человек, о чем 1 марта сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами ведомства.
В частности, в "черный список" Минфина США попали командующий Национальной гвардией Боливарианской республики генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции граничащего с Колумбией штата Тачир Кристиан Моралес Самбрано.
Под санкции они попали из-за нарушения "прав человека" и других злоупотреблений, в которых Вашингтон традиционно обвиняет правительство Николаса Мадуро.
Стоит отметить, что США уже неоднократно предупреждали о рестрикциях, которые будут введены из-за препятствования поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы 23 февраля.
Напомним, что ранее под Вашингтон ввел санкции против других соратников Николаса Мадуро, которые руководят венесуэльскими штатами Верга, Апуре, Карабобо и Сулия.
Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.
Также мы писали, что Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.
Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Еще больше приспешников Мадуро попали под санкции США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военная интервенция США в Венесуэлу: в России сделали новое заявление
Глава МИД РФ не исключает, что Вашингтон может решиться ввести войска в Венесуэлу
У Мадуро заявили, что венесуэльским военным платят за дезертирство
По словам министра обороны Венесуэлы, военным предлагают по 20 тысяч долларов
Из Центробанка Венесуэлы исчезли тонны золота – СМИ
Золото якобы вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе
Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро
Венесуэльским дипломатам даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну