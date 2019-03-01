Еще больше приспешников Мадуро попали под санкции США

На этот раз под рестрикции попали командующий Национальной гвардией и начальник полиции граничащего с Колумбией штата

Николас Мадуро. Фото: AFP

Еще больше приспешников Мадуро попали под санкции США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg 2019-03-01T17:42:49+02:00 США На этот раз под рестрикции попали командующий Национальной гвардией и начальник полиции граничащего с Колумбией штата

Американское министерство финансов расширило свои санкции в отношении Венесуэлы еще на шестерых человек, о чем 1 марта сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами ведомства.

В частности, в "черный список" Минфина США попали командующий Национальной гвардией Боливарианской республики генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции граничащего с Колумбией штата Тачир Кристиан Моралес Самбрано.

Под санкции они попали из-за нарушения "прав человека" и других злоупотреблений, в которых Вашингтон традиционно обвиняет правительство Николаса Мадуро.

Стоит отметить, что США уже неоднократно предупреждали о рестрикциях, которые будут введены из-за препятствования поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы 23 февраля.

Напомним, что ранее под Вашингтон ввел санкции против других соратников Николаса Мадуро, которые руководят венесуэльскими штатами Верга, Апуре, Карабобо и Сулия.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также мы писали, что Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Еще больше приспешников Мадуро попали под санкции США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.