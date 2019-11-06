Белый дом уверяет в отсутствии доказательств вины Трампа в стенограммах Сондланда и Волкера

Обе расшифровки, опубликованные сегодня, показывают, что есть еще меньше доказательств для этого незаконного поддельного импичмента, чем считалось ранее, - заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Белый дом после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и экс-спецпредставителя США в Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента президента США настаивает на невиновности Дональда Трампа.

"Обе расшифровки, опубликованные сегодня, показывают, что есть еще меньше доказательств для этого незаконного поддельного импичмента, чем считалось ранее", – говорится в сообщении пресс-секретаря президента Стефани Гришэм.

Отмечается, что Сондланд прямо заявляет, что "не знал (и до сих пор не знает), когда, почему и кем была приостановлена помощь" Украине.

По его словам, он лишь "предположил", что есть связь с помощью, но у него нет четких доказательств.

Реклама

При этом, добавляет Гришэм, показания Волкера подтверждают, что не могло быть "услуги за услугу", потому что украинцы не знали о военной помощи, удерживаемой в то время.

"Никакое количество непристойных предвзятых заголовков в СМИ, которые явно рассчитаны на то, чтобы повлиять на изложение фактов, не меняет того, что президент не сделал ничего плохого", – заключает пресс-секретарь.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что именно Волкер, Сондленд, а также министр энергетики США Рик Перри занимались американской политикой в отношении Украины. В то же время Госдепартамент, включая госсекретаря Майка Помпео, получил указание не вмешиваться и не препятствовать их работе.

Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Три комитета палаты представителей США опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma – Ред.) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", – говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама