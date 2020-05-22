Безработица в США побила рекорд за последнее столетие: шокирующие цифры

В Соединенных Штатах Америки еще 2,4 миллиона американцев подали заявления на пособие по безработице на прошлой неделе, хотя власти начали ослаблять ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее количество безработных в США по состоянию на май 2020 года составило почти 39 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, цитируемые Национальным общественным радио Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты продолжают терять рабочие места с угрожающей скоростью через два месяца после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Последних обратившихся за пособиями по безработице было 2,4 миллиона человек – хоть это на 249 000, или на 9%, и меньше, чем на предыдущей неделе, но по историческим меркам все еще очень болезненно, сообщили в Министерстве труда. За последние девять недель (с марта) безработица в стране охватила 38,6 миллиона человек. Это означает, что каждый четвертый, у кого была работа в феврале до пандемии, пострадал. Уровень безработицы в апреле -14,7% – самый высокий со времен Великой депрессии.

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Показатели будут еще хуже, прежде чем дело пойдет на лад, заявил министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в Конгрессе на этой неделе. Исследование Федеральной резервной системы показывает, что 20% тех, кто работал в феврале, были в отпуске или уволены в марте и начале апреля.

Справка: Великая депрессия – мировой экономический кризис 1929-1939 годов, в США самая острая и болезненная для экономики фаза была с 1929 по 1932 год.

Напомним, что США сохраняют первое место в мире по распространению коронавируса. Только по официальным подсчетам, в стране заразились больше 1,5 млн человек, из которых 92 тыс. стали жертвами эпидемии.

Несмотря на это, власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики.

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А президент Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил Всемирную организацию здравоохранения в содействии Китаю и пригрозил урезать американские взносы в фонд ВОЗ или даже вовсе вывести свою страну из состава организации.

Напомним также, что исследование, опубликованное учеными из Университета Вашингтона, свидетельствует, что до конца года смертность от коронавируса в США усилится.

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