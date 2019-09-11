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Bloomberg назвало причину увольнения Болтона с поста советника Трампа

11 сентября, 20:11

Болтон был не в восторге от идеи встречи Трампа и Роухани

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп обсуждал идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с президентом этой страны Хасаном Роухани в конце сентября, однако Джон Болтон высказался резко против, что и послужило причиной его увольнения с поста помощника по национальной безопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По его данным, упомянутое выше предложение обсуждалось в понедельник, 9 сентября, на совещании в Овальном кабинете Белого дома. Министр финансов Стивен Мнучин высказался в поддержку такого шага, который, по его мнению, может содействовать возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день Трамп принял решение отправить в отставку Болтона, высказавшего на совещании категорические возражения против смягчения антииранских санкций.

Согласно публикации, Белый дом приступил к подготовке возможной встречи Трампа и Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Согласие иранского руководства на такую встречу пока не гарантировано, уточнило агентство. По его данным, в Белом доме обсуждался в том числе сценарий присоединения Трампа к встрече Роухани и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на американские СМИ, почему Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона.

Как заявил главный редактор издания The Daily Beast Ноа Шекман: "Я реально шокирован тем, что мы пережили эру Болтона без бомбардировок Ирана".

Также напомним, что в Иране прокомментировали отставку Болтона, назвав его крупнейшим сторонником войны и экономического терроризма.

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Иран увольнение Трамп Болтон роухани Мнучин

Источник: ТАСС

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