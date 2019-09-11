Мы стоим, а он ушел: в Иране прокомментировали отставку Болтона

Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через 3 месяца, - заявил представитель правительства

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что, уволив советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

"Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через три месяца; мы все еще стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана", – написал Рабии в Twitter в ответ на новость об отставке Болтона.

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Ранее Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", – написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", – добавил президент.

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Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Как писали новости "Сегодня", ранее Болтон заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Он также предостерегал другие страны от зависимости от одного поставщика источников энергии. Его заявление звучало в контексте реализации российского проекта "Северный поток – 2" в обход Украины.

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