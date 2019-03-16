Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX

737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании

Фото: Pixabay

Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg 2019-03-16T21:34:03+02:00 США 737 MAX - это самый популярный реактивный самолет компании

Компания Boeing решила приостановить поставки самолетов 737 MAX, но останавливать серийное производство модели не планирует.

Об этом сообщает CNN.

"Boeing приостановит доставку самолетов 737 MAX авиакомпаниям, пока он определит, что привело к крушению двух самолетов этой модели. Но, в то же время, будет продолжать строительство самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании, которая имеет огромный спрос, несмотря на две недавние катастрофы.

Компания Boeing не назвала количества работников, которые специально работают над моделями MAX.

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