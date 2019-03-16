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Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX

Сегодня, 21:34

737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании

Фото: Pixabay
Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg США 737 MAX - это самый популярный реактивный самолет компании

Компания Boeing решила приостановить поставки самолетов 737 MAX, но останавливать серийное производство модели не планирует.

Об этом сообщает CNN.

"Boeing приостановит доставку самолетов 737 MAX авиакомпаниям, пока он определит, что привело к крушению двух самолетов этой модели. Но, в то же время, будет продолжать строительство самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании, которая имеет огромный спрос, несмотря на две недавние катастрофы.

Компания Boeing не назвала количества работников, которые специально работают над моделями MAX.

Компания имеет 70 000 сотрудников в США, многие из них работают на производстве других моделей самолета.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег Эфиопия, крушение, самолет, производство, Boeing, авиакатастрофа, Боинг

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