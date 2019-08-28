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Болтон заявил, что США обеспокоены ситуацией в Черном море и в Крыму

28 августа, 02:39

Болтон заявил, что США имели с Россией некоторые очень откровенные дискуссии

/ Фото: AFP

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтонзаявил об обеспокоенности Америки милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников-членов НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы", – заметил Болтон.

Также США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

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"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", – резюмировал советник президента США.

Напомним, что в Крыму оккупанты готовят масштабные учения.

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Фото: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии, для деоккупации территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Россия США Крым Черное море Украина Болтон

Источник: Радио Свобода

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