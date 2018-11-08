Бойня на вечеринке в Калифорнии: появилась реакция Трампа

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу сообщили о расстреле посетителей заведения в калифорнийском городе Таузанд-Окс 7 ноября.

"Меня в полной мере проинформировали об ужасной стрельбе в Калифорнии. На месте происшествия находятся сотрудники служб правопорядка и экстренного реагирования, а также ФБР. На данный момент убиты 13 человек, включая стрелка и первого полицейского который вошел в бар", – сообщил американский президент на своей странице в Twitter, отметив, что сержант полиции, раненный в результате инцидента, скончался в больнице.

Трамп отметил отвагу, которую проявила полиция штата. По его словам, офицеры были на месте случившегося в течение трех минут после того, как в отделение поступил звонок.

"Благослови, Боже, всех жертв и их семьи!" – добавил он, поблагодарив сотрудников правопорядка за службу.

Напомним, что в момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

Как мы уже писали, после случившегося стрелок скрылся с места преступления, но позже появилась информация, он мертв. Как именно погиб злоумышленник, при этом не сообщается.