Бойня на вечеринке в Калифорнии: появилась реакция Трампа

Сегодня, 15:30

Глава государства выразил скорбь из-за гибели 13 человек в баре в Таузанд-Окс

Фото: AFP
Фото: AFP

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу сообщили о расстреле посетителей заведения в калифорнийском городе Таузанд-Окс 7 ноября.

"Меня в полной мере проинформировали об ужасной стрельбе в Калифорнии. На месте происшествия находятся сотрудники служб правопорядка и экстренного реагирования, а также ФБР. На данный момент убиты 13 человек, включая стрелка и первого полицейского который вошел в бар", – сообщил американский президент на своей странице в Twitter, отметив, что сержант полиции, раненный в результате инцидента, скончался в больнице.

1541683305.2335

Трамп отметил отвагу, которую проявила полиция штата. По его словам, офицеры были на месте случившегося в течение трех минут после того, как в отделение поступил звонок.

"Благослови, Боже, всех жертв и их семьи!" – добавил он, поблагодарив сотрудников правопорядка за службу.

1_17

Напомним, что в момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

Как мы уже писали, после случившегося стрелок скрылся с места преступления, но позже появилась информация, он мертв. Как именно погиб злоумышленник, при этом не сообщается.
США, оружие, убийство, стрельба, Трамп, Калифорния, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: news4jax.com

Стрельба на турнире по видеоиграм в США: четверо погибших

26 Августа, 22:26

Один подозреваемый в стрельбе был убит на месте

США

Фото: twitter.com/TIME

Стрельба в Калифорнии: мужчина убил пятерых и покончил с собой

13 Сентября, 09:34

По данным полиции, толчком к трагедии стала ссора в офисе транспортной компании
Загрузка...

США

Скриншот

В США несколько банд устроили перестрелку на выставке: почти 20 раненых

18 Июня, 09:29

Инцидент произошел в городе Трентон, штат Нью-Джерси

США

Фото: CBS Pittsburgh

В США злоумышленник открыл стрельбу в синагоге: восемь погибших

27 Октября, 19:29

В результате инцидента ранены 12 человек, в том числе трое полицейских. Правоохранители задержали стрелка

США

Фото: pixabay

В США неизвестные открыли огонь по толпе: есть погибшие

29 Июля, 12:23

В результате стрельбы три человека погибли на месте, семерых госпитализировали медики

США

Фото: foxnews.com

В США произошла стрельба в церкви: один погибший, один раненый

23 Июля, 09:24

Выстрелы прогремели в мормонской церкви города Феллон в штате Невада
Загрузка...