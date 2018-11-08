Бойня в Калифорнии: теракт не исключается

Сегодня, 14:37

Точно сказать, был или не был стрелок террористом, можно будет после установления его личности

Фото: AFP
Фото: AFP

Правоохранительные органы штата Калифорния не исключают террористическую составляющую в расстреле заведения Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, приводит ABC7 слова шерифа округа Вентура Эрика Бушоу.

"Как вы знаете, ведется расследование", – сказал он.

По словам шерифа, пока что полицейские не исключают версию теракта – эта связь все еще расследуется.

"Это станет известно после того, как будет точно установлена личность подозреваемого", — сказал Бушоу.

Напомним, что жертвами жуткого расстрела в баре Таузанд-Окса в штате Калифорния стали 13 человек. В момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

Как мы уже писали, после случившегося стрелок скрылся с места преступления, но позже появилась информация, он мертв. Как именно погиб злоумышленник, при этом не сообщается.

Ранее сообщалось о стрельбе ночном клубе в штате Огайо, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения.
США, оружие, убийство, расстрел, Калифорния
Источник:

"Сегодня"

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