Британия разделяет позицию США по "Северному потоку – 2"

Американские предостережения относительно газопровода "Северный поток-2" обоснованы. Об этом заявил глава британской дипломатии Джереми Хант, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Здесь есть действия, которые противоречат друг другу. С одной стороны – просьба, чтобы США назначала на обороноспособность и финансирования НАТО больший процент ВВП. А с другой – подписание с Россией договора, который позволит Москве обогатиться и отправлять больше денег на вооружение, а это оружие РФ может использовать в целях нападения. Мы четко сказали, что нас беспокоит проект "Северный поток – 2" – по причинам, которые назвал президент Трамп", – сказал он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2", их могут применить в течение нескольких недель.

Ранее президент США Дональд Трамп был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги в том числе по Сирии и Украине.

В свою очередь, Кремль будет реагировать на новые санкции США после их вступления в силу, и руководствуясь интересами страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.