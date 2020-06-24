Выборы в США: Байден пошел в отрыв, но для Трампа еще не все потеряно

Во вторник, 23 июня, в США произошли два знаменательных события. Демократическая партия провела праймериз в Кентукки и во втором по числу выборщиков штате страны – Нью-Йорке, "разыграв", в общей сложности, 328 голосов выборщиков. А в магазины по всей стране поступила в продажу книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома". Насколько первое событие, при других условиях ставшее бы ТОП-новостью, уже не важно для кандидата от демократов Джо Байдена, настолько второе имеет огромное значение для кандидата от республиканцев, действующего президента США Дональда Трампа.

Непринципиальные праймериз

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Нью-Йорк как один из ключевых, с электоральной точки зрения, штатов США за многие годы ставил крест на политических амбициях не одного кандидата в президенты США. Именно после победы на праймериз в Нью-Йорке в 2016 году Трамп вышел к своим сторонникам с сообщением, что его основной конкурент на праймериз – сенатор от Техаса Тед Круз – уже "практически уничтожен с математической точки зрения". А демократ Хиллари Клинтон, победившая там же Берни Сандерса, – со словами о том, что гонка вышла на финишную прямую, и ее победа не за горами.

На праймериз 2020 года все происходит иначе. Фактически безальтернативный кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по сути, изначально гарантировал себе место в бюллетене. Демократу Джону Байдену пришлось сражаться и даже серьезно поволноваться на стартовом этапе, когда на первых праймериз его обходил тот же Берни Сандерс и другие кандидаты от Демпартии. Однако постепенно конкуренты в партийной гонке сходили с дистанции, поддерживая при этом Байдена. А в апреле прекратил свою кампанию основной противник экс-вице-президента США – Сандерс. Таким образом, уже за три месяца до окончания праймериз и кокусов и за четыре – до съезда партии, которая официально выдвинет своего кандидата на выборы, Байден обеспечил себе это выдвижение.

Досрочное определение кандидата, безусловно, сыграло в плюс как для демократов, так и для, разумеется, самого Байдена. Если ранее значительную часть сил и средств Байден тратил на то, чтобы отбивать атаки других кандидатов (что делало его позицию более проигрышной по сравнению с позицией Трампа), то сейчас вся мощь агитационной машины демократов сосредоточилась на критике действующего президента. И это незамедлительно сказалось на результатах.

Букмекеры ставят на Байдена

Согласно данным различных социсследований, Байден и на старте кампании опережал Трампа по уровню симпатий среди американцев. Однако в мае – начале июня тенденции разрыва между кандидатами усилились. Конечно, свою роль сыграла не только активная агитация Байдена и его позиционирование как "единого кандидата" от демократов. Как раз особой публичной активностью (особенно с началом эпидемии коронавируса) Джо Байден не отличался. Главный удар по рейтингу действующего президента нанесла эпидемия, разразившийся на ее фоне экономический кризис, рост безработицы. А финальным аккордом стали массовые протесты и погромы в Соединенных Штатах Америки, начавшиеся в конце мая после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.

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В итоге на начало июня соцопросы показывали стабильный отрыв экс-вице-президента от действующего главы государства в 8-13%. Впрочем, по мнению экспертов сайта "Сегодня", это еще ни о чем не говорит. Как рассказал нам аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский, акции протеста не отразились на рейтинге Трампа кардинальным образом.

Источник: edition.cnn.com

"Если посмотреть на отношение избирателей Трампа и Байдена к тем же акциям протеста, то можно четко увидеть, что на электорат обоих кандидатов они практически не оказывают влияния. Среди избирателей Байдена протесты поддерживают 80% граждан. Среди избирателей Трампа таких меньше – 60%. Но американский президент в самом начале сделал нужные "ритуальные" заявления, что нужно прекратить этот полицейский произвол, затем принял решение по реформированию полиции. То есть, по большому счету, также поддержал требования мирных протестующих. Таким образом, диссонанса между взглядами президента и его сторонников не возникло", – отмечает Петр Бурковский.

Увеличение же отрыва Байдена от действующего президента он объясняет оценкой гражданами действий и позиции президента и его администрации во время эпидемии коронавируса.

"Я бы сказал, для Трампа еще не все потеряно. Единственное, что можно заметить: Байден, в связи с чрезвычайно малоэффективной борьбой с коронавирусом команды Трампа, пребывает сейчас в более выигрышной позиции. Но, во-первых, до выборов еще целых четыре месяца, вся основная борьба еще впереди. Во-вторых, американское общество более-менее четко структурировалось до начала кампании. Своего мнения ядерный электорат Трампа и Байдена не поменяет. А нынешний разрыв происходит за счет людей, которые колеблются. И таких колеблющихся и не определившихся еще достаточно много. Именно за их голоса идет борьба", – говорит Петр Бурковский.

Подобного мнения придерживается и политолог Максим Джигун.

"Действительно, коронавирус и протесты ударили по рейтингу Трампа. Это подтверждают соцопросы, и даже букмекеры стали больше ставить на победу Байдена. Но не стоит забывать, что у Трампа есть ряд выигрышных сторон, которые при правильном использовании могут исправить ситуацию. Трамп имеет более мощную медиаподдержку, Трамп медийно более узнаваем, более харизматичен. Хотя они с Байденом почти ровесники, Трамп выглядит более молодо и свежо. Что касается Байдена, то он часто допускает ляпы, оговорки, порой ведет себя довольно агрессивно по отношению к тем, кто не разделяет его взгляды. Я слышал, что политтехнологи из-за этого стараются минимизировать выступления Байдена на публике, выводя кампанию в виртуальную плоскость. Таким образом, преимущества Байдена уравновешиваются за счет более приемлемых для избирателей (особенно не определившихся) личных качеств Трампа", – отмечает Максим Джигун.

Болтон обличает

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Собственно, по личным качествам нынешнего президента и был нанесен во вторник сокрушительный удар. В книге бывшего помощника Трампа Джона Болтона именно этим моментам уделяется особое внимание. По большому счету, мемуары Болтона можно сравнить если не с "ядерным ударом" по позициям Трампа, то с плотной бомбардировкой вакуумными бомбами.

В книге действующий президент представлен как абсолютно несведущий человек, для которого трудности вызывают не только вопросы управления государством, но и элементарные вопросы по географии, истории, международным отношениям. Так, Болтон приводит целый ряд случаев, когда Трамп искренне удивлялся новым для себя фактам. Например, что Британия, оказывается, входит в ядерный клуб, что Финляндия не входит в Россию.

При этом Трамп описывается как слабый международный переговорщик, который раздает обещания направо и налево, чем его визави часто пользовались. В этой связи Болтон упоминает и неудачные для США, на его взгляд, переговоры Трампа с Владимиром Путиным. И уступки лидерам Северной Кореи – Ким Чен Ыну и Китая – Си Цзиньпину.

Но, пожалуй, главным обвинением, звучащим в мемуарах, является проходящие через всю книгу обвинения в политической некомпетентности. Болтон отмечает, что Трамп не обременяет себя стратегическим планированием, действует импульсивно и хаотически. "Трамп не следовал какой-либо международной грандиозной стратегии или даже последовательной траектории. Его мышление было похоже на архипелаг отдельных мыслей", – цитируют книгу Болтона американские СМИ.

Разумеется, команда Трампа сделала все возможное, чтобы столь нелицеприятные мемуары не увидели свет. Тем более в разгар кампании. Выход книги пытались запретить, ссылаясь на возможное наличие в ней государственных тайн. Но после проверки текста госорганами и зачистки его автором данные претензии отпали. Затем как повод для иска в суд был использован тот факт, что Болтон не ознакомил с рукописью работодателя – то есть Белый дом. Однако суд решил, что и здесь нарушения нет. На какие-то другие действия команде Трампа не хватило уже ни времени, ни сил. Тем более, что возможности для маневра у действующего президента были ограничены: возможно, предвидя противодействие со стороны Трампа, Болтон заранее разослал сотни экземпляров книги влиятельным аналитикам, политикам и т.д. Дальнейшая борьба с автором лишь подогревала бы скандальный интерес к мемуарам среди обычных американцев, при том, что содержание книги все равно стало бы известно.

"Выход мемуаров нанес по Трампу серьезный удар, – говорит Петр Бурковский. – Болтон – популярный представитель истеблишмента, на которого ориентируется консервативная часть Республиканской партии. И, конечно, книга будет иметь влияние на дальнейший ход кампании. Причем она повлияет как раз даже не на электорат Трампа непосредственно. Большей угрозой для Трампа будет то, что после ее выхода от финансирования его кампании могут отказаться некоторые спонсоры. Ведь на выборах кандидаты сражаются не только за избирателей, а и за спонсоров, от щедрости которых зависит активность кампании и в итоге победа", – говорит эксперт.

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По словам Петра Бурковского, здесь может сыграть роковую роль прагматичность бизнес-кругов.

"Тут не вопрос реноме, имиджа спонсоров, за которые они могут волноваться. А сугубо прагматический подход. Финансируя политика, они ожидают от него, как минимум, разумных, реалистичных, взвешенных решений. Но когда им говорят, что человек не способен держать удар, мыслить стратегически, решения принимает хаотически, они задают себе вопрос: а не угрожает ли это нашему бизнесу?".

Козыри в рукаве у Байдена

Как отмечает Максим Джигун, у демократов, скорей всего, остается в запасе немало сильных козырей против действующего американского президента. Одним из них может стать команда.

"По слухам, которые циркулируют в американских экспертных кругах, Пит Буттиджич снялся в пользу Байдена в самом начале выборов не просто так. Ему прочат должность вице-президента. И вообще будут выводить на более высокий уровень, чтобы на следующих выборах он мог идти от демократов. И я думаю, что он будет одним из основных кандидатов, возможно, даже безальтернативным. Буттиджич – молодой, популярный, Байден считает его очень перспективным. И в целом демократы возьмут курс на омоложение. Не берусь судить, насколько это вероятно, но, по крайней мере, так говорят. И, тем более, необходимость в омоложении партии у демократов действительно назрела", – отмечает Максим Джигун.

Что касается Трампа, то он ограничен в использовании такого предвыборного инструмента, как привлечение в команду узнаваемых людей.

"Он на каждом углу говорит, как успешно работает он сам, его команда. Поэтому было бы алогично менять кого-то из знаковых лиц на других знаковых", – отмечает Максим Джигун.

Трамп ставит на штаты

Впрочем, у Трампа есть свои козыри. Один из которых, к сожалению, Украина.

"Конечно, команда Трампа будет использовать любые возможности, чтобы вырвать победу. И украинское "дело Байдена" – одна из них", – говорит Петр Бурковский.

В пользу Трампа играют, по словам эксперта, значительные информационные ресурсы и мобильность президента.

"Нужно помнить, что система выборов президента США построена так, что очень большое значение имеет победа в ключевых штатах. Чем больше штатов посетит кандидат, чем более активно он будет работать по отдельным важным штатам, тем больше у него шансов на победу. Трамп в 2016-м году проиграл голоса, но выиграл выборы, одержав победу в нескольких ключевых штатах", – напоминает эксперт.

Тем временем протесты в США, которые к средине июня пошли было на спад, снова возобновились. Причина – очередное убийство полицейскими темнокожего гражданина:

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