Бушующий ураган "Флоренс": в США ожидают ухудшение

Ситуация, сложившаяся в американском штате Северная Каролина из-за урагана "Флоренс", достигла беспрецедентного масштаба и может продолжить ухудшаться. Об этом в эфире телекомпании ABC заявил руководитель агентства по чрезвычайным ситуациям Северной Каролины Майкл Спрейберри.

"Сейчас дела обстоят скверно, мы полагаем, что в предстоящие дни ситуация станет еще хуже. В нашем распоряжении находятся одна тысяча спасателей и поисковиков, 200 лодок и 36 вертолетов", – рассказал он, уточнив, что наводнение носит беспрецедентный в истории штата характер и уже "занимает строку в книге рекордов" стихийных бедствий в Северной Каролине.

"Масштаб осадков и наводнений беспрецедентен. Кроме того, на побережье зафиксирован мощный", – сказал Спрейберри.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Количество жертв урагана в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина выросло до 13 человек.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.