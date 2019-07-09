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Бывшего делового партнера Трампа вызвали "на ковер" в Палату представителей США

9 июля, 06:13

Бывший партнер Дональда Трампа даст показания в Палате представителей США

Фото: pexels.com

Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сатер собирается дать показания в частном порядке перед комитетом по разведке Палаты представителей США.

Об этом сообщает издание The Hill.

Адвокат Сатера Роберт Вульф подтвердил, что его клиент планирует дать показания в закрытом режиме.

Комитет по разведке вызвал Сатера на слушания по повестке, так как ранее он не явился на запланированную встречу.

Законодателей интересуют показания бывшего делового партнера Трампа в рамках расследования российского вмешательства в выборы в США и связей президента США с Москвой. Сатер, бывший управляющий нью-йоркской фирмы недвижимости Bayrock Group, работал с экс-адвокатом президента Майклом Коэном над планами по строительству Trump Tower в Москве во время кампании 2016 года.

Планы по строительству так и не осуществились, но они привлекли внимание специального прокурора Роберта Мюллера и следователей Конгресса из-за их сроков.

В рамках сделки по сотрудничеству с расследованием Мюллера Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США.

В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

В настоящее время он отбывает трехлетний тюремный срок по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание с целью защиты его бывшего начальника.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Россия, США, Трамп, коэн, партнер, Мюллер, вмешательство России

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Источник:

Интерфакс

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