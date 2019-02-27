Майкл Коэн идет в Конгресс: экс-адвокат Трампа расскажет о нем всю правду

Бывшей "правой руке" президента США есть что сказать американским парламентариям о нарушениях хозяина Белого дома

Майкл Коэн и Дональд Трамп. Фото: AFP

Майкл Коэн идет в Конгресс: экс-адвокат Трампа расскажет о нем всю правду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/658/ef5/5c7658ef59d45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/658/ef5/5c7658ef59d45.jpg 2019-02-27T11:39:00+02:00 США Бывшей "правой руке" президента США есть что сказать американским парламентариям о нарушениях хозяина Белого дома

Американскому президенту Дональду Трампу было заранее известно об утечке электронной переписки его конкурентки от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

Об этом планирует заявить его бывший личный адвокат Майкл Коэн в Палате представителей США 27 февраля. Как пишет Reuters, черновики его заявления были опубликованы в The New York Times.

Кроме того, экс-адвокат Трампа расскажет о переговорах по проекту в сфере недвижимости в Москве, которые его босс вел даже в пору своей президентской кампанию, когда он публично говорил об отсутствии у него бизнес-интересов в России.

В тексте заявления Коэн называет Трампа "расистом", "мошенником" и "лжецом" и обещает передать документы, подтверждающие его слова.

Кроме того, он подтверждает, что в нарушение американского законодательства о финансировании избирательных кампаний нынешний президент США приказал ему заплатить 130 тыс. долларов актрисе фильмов "для взрослых" Стефани Клиффорд за ее молчание об их связи, а также лгать первой леди Мелании Трамп.

Майкл Коэн также утверждает, что присутствовал при телефонной беседе Трампа с его политическим советником Роджером Стоуном, который передал ему слова основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о близящейся краже электронных писем Клинтон.

В то же время, он не сможет привести прямые доказательств того, что Трамп или представители его президентской кампании вступали в сговор с Россией.

"Хочу внести ясность: я этого сделать не могу, но у меня есть такие подозрения", – говорится в заметках о будущем выступлении Коэна.

Таким образом, он подтвердит большинство своих заявлений, сделанных прежде. Так, например, о том, что Трамп приказывал ему платить Стефани Клиффорд, Коэн заявлял еще прошлой весной.

Кроме того, бывший адвокат президента утверждал, что в 2014-2015 годах он оплачивал выгодные для Дональда Трампа результаты политических онлайн-опросов.

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