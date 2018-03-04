Число погибших из-за шторма в США возросло до 9 человек

На Восточном побережье США из-за мощного шторма погибли уже девять человек. Об этом сообщает NBC News.

По словам местных властей, большинство смертей наступило в результате падения деревьев, которые штормовой ветер вырывает с корнями. Также один человек в штате Нью-Джерси погиб из-за контакта с оборванной линией электропередач. Погибшие есть в Вирджинии, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании, Массачусетсе и Род-Айленде.

Непогода на данный момент бушует на территории 15 штатов восточного побережья. В частности, губернатор штата Вирджиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

Напомним, что ранее мы сообщали о пяти жертвах стихии.

Также мы писали о тропическом шторме на Филиппинах, который унес более 200 жизней. Действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны были открыты 608 центров эвакуации.

Не так давно, 17 декабря, из-за оползней, вызванных тропическим штормом "Кай-Так", 26 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести.

Кроме того, 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.