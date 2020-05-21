Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 миллионов

Опасная инфекция уже унесла жизни более 325 тысяч человек

Пандемия коронавируса продолжает захватывать мир – COVID-19 уже заболели более пяти миллионов человек.

Как говорится на сайте Worldometer, сейчас инфекцию подтвердили у 5 089 935 человек по всему миру. С начала пандемии вирус унес жизни 329 729 человек. А вот вылечить уже удалось 2 024 208 зараженных.

Отметим, что по количеству заражений в мире лидируют США – 1 593 039 заразившихся и 949 41 умерших. На втором месте оказалась Россия – 308 705 больных COVID-19 и 2972 умерших.

Ранее мы рассказывали, что в США объявили об успешном завершении первой фазы испытания лекарств от коронавируса. Исследования проводились под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. В них принимали участие несколько групп людей разного возраста, которые получали дозы по 25, 100 и 250 микрограммов препарата.

Также читайте статьюна сайте "Сегодня": "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней".

А тем временем жизнь постепенно возвращается в привычное русло после пандемии. Чтобы наверстать упущенное и восстановить экономику в кратчайшие сроки, страны идут на всевозможные ухищрения. Подробности смотрите в сюжете:

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