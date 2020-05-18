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В США успешно завершили этап тестирования вакцины от коронавируса

18 мая, 20:18

Станислав Кожемякин

Незначительные побочные эффекты проявились только у одной женщины

В США, где ранее заявили о работе над вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, с пандемией которой сейчас сражается мир, объявили об успешном завершении первой фазы испытания лекарства.

Экспериментальный препарат mRNA-1273, на основе которого и планируют создать лекарство, был создан биотехнологической компанией Moderna, Inc.

Как отметили 18 мая в самой компании, исследования проводились под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США – в них принимали участие несколько групп людей разного возраста, которые получали дозы по 25, 100 и 250 микрограммов препарата.

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В результате была обнаружена зависимость уровня защиты иммунитета от дозы препарата, но при этом на 43-й день у участников эксперимента обнаружили антитела к коронавирусу. При этом антител было столько же или даже больше, чем в организме людей, победивших COVID-19.

"Препарат mRNA-1273 в основном проявил себя как безопасный и такой, что хорошо переносится", – отметили в Moderna.

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Побочный эффект был обнаружен только у одной пациентки – покраснела область вокруг инъекции. Но это быстро прошло и помощь медиков ей не понадобилась.

Напомним, что, по словам ведущего эпидемиолога США Энтони Фаучи, на данный момент в США разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса.

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Кроме того, американский президент Дональд Трамп уверяет, что созданная его страной вакцина может стать бесплатной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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наука США вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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