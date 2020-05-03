"Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней

Коронавирус дал Украине важный опыт, поскольку в мире масса вирусов, которые до сих пор не изучены, и что будет в следующий раз, неизвестно

Светлана Загородняя заведует отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного. В интервью сайту "Сегодня" кандидат биологических наук рассказала, мог ли коронавирус SARS-CoV-2 выйти из лаборатории, и почему украинским ученым будет сложно разработать вакцину даже за 1 млн долларов, которые пообещал президент Владимир Зеленский.

"Прошло мало времени, чтобы понять, как будет формироваться иммунитет именно к SARS-Cov-2"

- Как вы оцениваете то, как Украина справляется с коронавирусом?

- Страна справляется так, как может. Возможно, надо было действовать другими темпами, поскольку первые собрания СНБО и руководства государства были еще в январе. Не совсем понятно, почему так долго мы не можем обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, потому что в январе было понятно, что вирус никого не обойдет.

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- В Украине проводятся исследования коронавируса SARS-CoV-2, как он мутирует, как влияет на организм человека?

- Я не встречала наших исследований по поводу секвенирования генома, чтобы понять, какой штамм циркулирует в Украине. К сожалению, в Украине, чтобы работать с этим вирусом, который отнесен к третьему классу опасности, нет научных вирусологических лабораторий соответствующего класса защиты. Я представляю Институт микробиологии и вирусологии, мы можем работать с первой и второй группой вирусов по европейской классификации. Поэтому вживую работать с этим вирусом как с живым объектом у нас нет возможности. Но, поскольку с РНК этого вируса работают, его выделяют, то я надеюсь, что референс-лаборатория направляет образцы в международные центры и там их анализируют, чтобы хотя бы понять, какие штаммы циркулируют в Украине и, соответственно, какие протоколы лучше применять для лечения. Пока я не видела украинских работ. Мы как вирусологи не имеем доступа к этому штамму, к этим вирусам. В этом направлении работают клиницисты и эпидемиологи, то есть первичные описания течения заболевания у наших пациентов есть. Но широкого исследования с данным штаммом вируса на молекулярном – биологическом и клеточном уровне – в Украине не ведется.

- Уже известно, вырабатывается ли иммунитет к вирусу и насколько он устойчив?

- Научные исследования говорят, что иммунитет формируется довольно странно. Как правило, к коронавирусам стойкий иммунитет не формируется раз и на всю жизнь. Согласно исследованиям, иммунитет начинает формироваться на 10 день. Но есть нюанс – насколько антитела способны к нейтрализации вируса: антитела могут вырабатываться, но они могут не защищать организм. Например, в Китае проанализировали 175 пациентов и у 30% антитела не нейтрализовали вирус. Есть неоднозначные данные по SARS-Cov-2 и их мало. Если сравнивать с близкими к нему SARS и MERS, то к SARS антитела существуют непродолжительное время. К MERS антитела более длительные и их обнаруживали через больший промежуток времени. Прошло мало времени, чтобы понять, как будет формироваться иммунитет именно к SARS-Cov-2.

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"Возможно, вирус циркулировал и раньше, если у него природное происхождение"

- Сейчас распространяется много разной информации о том, что вирус мог появиться из лаборатории. Что вы об этом думаете?

- На самом деле, я не вижу пока подтверждений, но не могу сказать, что можно возразить. Дело в том, что на эту группу вирусов не обращали должного внимания. Коронавирусы постоянно циркулируют, вызывают острые респираторные вирусные инфекции, но это был 1% и на него не обращали внимания. С моей точки зрения, возможно, вирус циркулировал и раньше, если у него природное происхождение. Просто на определенном этапе возникли мутации и он получил большую вирулентность, и соответственно больший патогенез для организма человека. Относительно того, лабораторный ли этот штамм – пока вся научная литература говорит, что нет. Но уже реальные данные о вирусе будут не ранее чем к концу года.

- Украина проводит достаточно тестирований на вирус, чтобы делать выводы о его распространении в Украине?

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- Тестирование проводят тем количеством людей и средств, которые есть в стране. Процедура тестирования занимает время. Это не просто взять пробу и сразу получить результат. Вирусологические лаборатории все время сокращались. И вот какой есть потенциал кадров? Нужны люди, которые должны уметь это сделать и они могут это сделать только с определенным количеством образцов. Я не уверена, что они все обеспечены автоматическими системами, поэтому часть может делаться в ручном режиме. Люди работают в костюмах защиты и действительно это неудобно. Соответственно, какое количество они могут выделить из образцов и количество оборудования? Оборудование также рассчитано на определенное количество образцов, которое можна протестировать – наибольшее количество в анализаторах – это 100 образцов, насколько я знаю. Я думаю центры делают максимум от того, что могут.

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- Может ли вирус после спада вернуться и заболеваемость пойти по второму кругу?

- Исследования говорят, что вспышка может пойти повторно, потому что вирус относится к сезонным. Но уже на то время у нас будет получше алгоритм работы и диагностика больных. Я думаю, вторая волна будет проходить не так критично как сейчас.

"В Украине над вакциной работают, но это все теоретически"

- Если оставлять действующие ограничения, то таким образом можно искоренить вирус?

- Заболеваемость уже не локализуется как в случае SARS или MERS, поскольку данный коронавирус распространился по всему миру. Соответственно, нужно тестировать возможные препараты, которые будут действенными и не будут иметь побочных эффектов. Этим занимается много лабораторий. Если бы у нас были возможности, можно было бы тестировать многие препараты, которые производятся даже нашими производителями. К сожалению, этой возможности нет. Второй путь – это вакцина. Но создание вакцины занимает год, не меньше, потому что нужно провести очень много испытаний. Удастся ли преодолеть вирус полностью? Я думаю, произойдет постепенное ослабление его вирулентности и через время мы будем воспринимать его на уровне вируса гриппа.

- Известно, что вирус мутировал в три типа. Это затрудняет его дальнейшее лечение, разработку вакцины?

- Три типа, а могут сказать потом, что есть 30 штаммов. Научно-производственные компании при больших фармпредприятиях работают над лекарствами, которые могли иметь как широкий спектр действия (то есть влиять мультвалентно), так и на одну конкретную мишень, которая может быть потеряна при мутации. Препараты, которые тестируют, которые будут применяться в будущем, будут иметь широкий спектр. Если бы быстро не угасли SARS и MERS и на них сосредоточили больше внимания, то на сегодняшний день мы бы имели хоть какой-то незначительный потенциал защиты от этого вируса. Тогда те вирусы затронули небольшое количество страны. Все упирается в вопрос финансирования. Финансирование не было и разработки не проводились. Поскольку SARS-Cov-2 коснулся всех, то я думаю, что на этом не остановятся, пока не найдут возможности борьбы с ним.

- Ранее Владимир Зеленский обещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса. В Украине реально сделать вакцину?

- Сейчас над разработкой вакцины работает 90 научных групп: инактивированные, рекомбинантные на основе белков и так далее, их очень много. 70% разрабатываются при больших фармакологических предприятиях, где уже есть наработанный алгоритм создания вакцин, есть условия работы с вирусом. Там могут не просто разработать вакцину теоретически, а испытать практически. Например, белковую вакцину на основе вирусных эпитопов нужно исследовать, действительно ли формируется на нее иммунитет. У нас возникает вопрос, где это делать – нужен сам вирус, нужны дорогостоящие модельные животные, а вирус не на всех действует. К сожалению, производства вакцин в Украине практически нет. Если наши ученые предложат возможность создания вакцины, то вопрос, где это будет реализовываться в Украине? Какие фармпроизводители готовы производить вакцины и есть ли у них возможности. Нужны средства не на то, чтобы изобрели, а чтобы начать разрабатывать. Конечно, это должно происходить в кооперации с производством, потому что кроме создания вакцины ее нужно испытать, нужно масштабировать производство. Две вакцины, которые быстрее остальных разработали, это инактивированная вакцина в Китае, которую уже допустили к испытаниям на животных, и американская вакцина. Но все равно все идет к тому, что тестирования будут до конца года. В Украине, насколько я знаю, над вакциной работают, но это все теоретически.

"Второй этап выхода из карантина может быть очень отсрочен"

- На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль представлял план выхода из карантина, Вы меняли бы что-то в последовательности этапов?

- Можно будет их обсуждать, когда они будут утверждены, что будет именно так. То, как мы входили в карантин, когда в субботу или в воскресенье сообщали, что с понедельника перестает работать общественный транспорт, привело к коллапсу. Из плана непонятно, как будет ходить общественный транспорт. То, что откроют кафе и автомойки, пожалуй, важно, но люди хотят добраться на работу и им важнее знать, как будет ходить общественный транспорт. Предлагается выходить из карантина 12 мая, при этом, по прогнозам, мы войдем в пик 19 мая. Поэтому второй этап может быть очень отстрочен. Поскольку алгоритм диагностики сформирован и тест-систем достаточно, то больше будет выявляться инфицированных. Поэтому нужно будет анализировать количество людей, которые вылечились, как освобождаются места в больницах, чтобы знать, как ослаблять ограничения.

- Вы сказали, что иммунитет к вирусу не будет устойчивым. Даже если переболеет большинство населения, вирус продолжит циркулировать. Получается, нам надо будет ждать вакцину или лекарства. В каких условиях мы будем все это время?

- Я надеюсь, что вирус будет терять свою вирулентность и перейдет в режим вируса гриппа. И еще у меня вопрос к нашим гражданам, зная, с какими препятствиями сталкивается вакцинация по гриппу: сколько населения пойдет на вакцинацию от коронавируса? Я не думаю, что государство пойдет на принуждение. Надеюсь, будет разработана специфическая этиотропная терапия, то есть все-таки будет препарат, который будет включен в протокол лечения. Сейчас человек заболел и уже он в больнице с тяжелыми симптомами. Но при этом нужно не забывать о том, что люди, которые инфицируются, имеют сопроводительные хронические заболевания, что затрудняет лечение. Первые данные из Китая и Италии были связаны с воспалением легких и тяжелыми пневмониями. Сейчас идет речь, что сильно поражаются сосуды, почки. Есть данные, что могут быть ткани, в которых может находиться вирус и реактивироваться. Какие это могут быть ткани или какой это может быть орган – еще не известно. Поскольку мужчины болеют чаще, то заболевание связывают с мужскими и женскими гормонами. Но я думаю, после следующего сезона ситуация стабилизируется.

"Есть масса вирусов, которые до сих пор не изучены и имеют такие же способности к мутациям. И что будет в следующий раз – неизвестно"

- То есть, к тому времени будет сохраняться социальная дистанция, мы будем ходить в масках?

- Это первый современный опыт встречи с вирусной пандемией такого уровня. Я вижу, что первые три недели люди придерживались режима изоляции, что касается последнего времени, то люди выходят из самоизоляции без разрешения государства. Ношение масок имеет свои правила – ее нельзя носить повторно, потому что все, что вы выдохнули, все собралось снова и попадает в организм. Все инфекции, которые были до коронавируса, никуда не делись. Начинается период тепла, активируются кишечные и другие инфекции, поэтому надо будет хотя бы месяц придерживаться ограничительных мер в отношении собраний.

- Мне кажется, люди, которые не сталкивались с вирусом, перестали воспринимать его как серьезную угрозу, поэтому и выходят на улицы. Можно ли так недооценивать вирус?

- Я понимаю, людям трудно, потому что никогда таких ограничений не было. Хотя при эпидемических сезонах гриппа тоже стоит придерживаться незначительных ограничений, чтобы не было осложнений. О том, что это якобы надуманная проблема: мы же видим, какие тяжелые последствия во всем мире, и это не оттого, что придумано. Насколько велик процент его проблематичности? Проблема в том, что этот вирус не изучен – для нас это неизвестный объект и никто не знает, как он поведет себя дальше. Мы анализируем только на основе того, что мы знаем о сезонных вирусах, что мы теоретически знаем о подобных вирусах. Но как поведет себя именно этот вирус, этот штамм с такой высокой способностью к мутации, мы не знаем, поэтому и вводятся такие ограничительные меры. Но этот вирус не единственный. Это была первая возможность пройти подобное, потому что еще есть масса вирусов, которые до сих пор не изучены и имеют такие же способности к мутациям. И что будет в следующий раз – неизвестно. А отработанный алгоритм и закрытие всех дыр, которые мы видим – это очень важный опыт.

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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