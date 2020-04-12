Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

К настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 519 453 человек

Число летальных исходов из-за вызываемых коронавирусом осложнений на территории США превысило 20 тыс. Такую информацию приводит в субботу Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 519 453 человек, умер 20 071 человек, выздоровели 29 507. Таким образом, с 6 апреля число смертей увеличилось вдвое. США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки — умерли 2 108 человек.

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Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что в Соединенных Штатах Америки от коронавируса умер гражданин Украины.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.

По состоянию на 11 апреля в Украине официально подтверждено 2511 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 79 человек выздоровели и еще для 73 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 308 новых случаев заражения.

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