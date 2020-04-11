США побили антирекорд по смертям от COVID-19: среди жертв один украинец

В Соединенных Штатах Америки от коронавируса умер гражданин Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", – сообщил Погорельцев.
Также он добавил, что родственникам умершего уже сообщили о факте смерти. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.
Как свидетельствуют данные исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса в США, коронавирусом инфицированы 501 тыс. 609 человек. В то же время 18 тыс. 777 человек скончались.
За сутки 11 апреля от коронавируса умерло 2108 человек. Такое количество смертей стало самым высоким с начала эпидемии. До этого наибольшее количество умерших за сутки достигало 1783 человека.
Наихудшая ситуация сейчас в штате Нью-Йорк, где COVID-19 подтвердили у более 172 тысяч человек. От осложнений болезни здесь умерли 7 844 человека, жертв начали хоронить в "братских могилах".
Напомним, власти Соединенных Штатов хотели бы снять санитарные ограничения в мае, но будут готовы ввести их повторно в случае новой вспышки вызываемого коронавирусом заболевания.
Кроме того, президент США Дональд Трамп разрешил Госдепу вводить визовые санкции в отношении тех стран, которые мешают или не желают вывозить своих граждан из США из-за пандемии коронавируса.
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