Число жертв пожаров в Калифорнии продолжает расти: уже 50 погибших

Сегодня, 11:36

48 человек стали жертвами огня в городе Парадайс, еще два – в Малибу


Число жертв опустошающего пожара "Кэмп" в американском штате Калифорния достигло 50 человек, сообщают местные власти. Однако и эта цифра еще не является окончательной, поскольку продолжаются поиски десятков пропавших жителей.

48 погибших стали жертвами стихии в городе Парадайс, еще два – в Малибу. Sky News сообщает первые имена погибших – это 48-летний Хесус Фернандес, 63-летний Эрнест Фосс и 77-летний Карл Вили.

Кроме того, более двух десятков родственников жертв и пострадавших подали коллективный иск на местного поставщика газа и электричества – Pacific Gas & Electric Company. Они утверждают, то огонь был вызван линиями электропередач.

Пожар был "прямым результатом халатности, невнимательности, безрассудства и/или противозаконных действий" компании, утверждают истцы, требуя компенсировать им все убытки.

Стоит отметить, что официальная причина пожара пока что не была названа. Однако претензии погорельцев могут быть обоснованы, так как непосредственно перед трагедией на прошлой неделе Pacific Gas & Electric Company сообщила регулирующим органам о проблеме на электролиниях в зоне возгорания.

Напомним, ранее сообщалось о 48 жертвах пожара в Калифорнии.

Также мы писали о масштабах стихийного бедствия – огонь выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тыс. домов и строений.

Кроме того, по мнению президента США Дональда Трампа, главной причиной пожаров является "невероятно плохое управление" лесным хозяйством.
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Источник:

"Сегодня"

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