Число жертв пожаров в Калифорнии продолжает расти: уже 50 погибших

Число жертв опустошающего пожара "Кэмп" в американском штате Калифорния достигло 50 человек, сообщают местные власти. Однако и эта цифра еще не является окончательной, поскольку продолжаются поиски десятков пропавших жителей.

48 погибших стали жертвами стихии в городе Парадайс, еще два – в Малибу. Sky News сообщает первые имена погибших – это 48-летний Хесус Фернандес, 63-летний Эрнест Фосс и 77-летний Карл Вили.

Insane footage of the California fires. via @abc7la pic.twitter.com/meE9s3qevx