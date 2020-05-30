Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. США

COVID-19 продолжает захватывать мир: число заболевших превысило шесть миллионов

30 мая, 10:13

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Больше всего инфицированных обнаружили в США

В мире продолжает расти количество инфицированных новым коронавирусом – опасную инфекцию подхватили 6 035 097 человек. Об этом говорят данные Worldometer.

От COVID-19 в мире скончались 366 920 человек. Вылечить от коронавируса удалось 2 661 776 инфицированных. Лидером по числу зараженных в мире до сих пор остаются США – тут заболели 1 793 530 человек. Второе место в этом рейтинге занимает Бразилия (468 338 зараженных), а на третьем находится Россия (387 623 зараженных).

Отметим, что инфекция стабильными темпами продолжает распространяться и в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 мая в стране зафиксировано 23 204 случая заболевания COVID-19. За последние сутки в стране подтвердили 393 случая инфицирования.

Реклама

В тренде
Посла России вызвали на ковер в Германии: россиянам грозят новые санкции

Ранее мы сообщали, что Минздрав добавил новый вид тестов в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19 – метод иммуноферментного анализа. В ведомстве рассказали, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу.

Об особенностях тестирования на антитела на коронавирус – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Бразилия США мир больные инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошлоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять