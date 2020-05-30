COVID-19 продолжает захватывать мир: число заболевших превысило шесть миллионов

Больше всего инфицированных обнаружили в США

В мире продолжает расти количество инфицированных новым коронавирусом – опасную инфекцию подхватили 6 035 097 человек. Об этом говорят данные Worldometer.

От COVID-19 в мире скончались 366 920 человек. Вылечить от коронавируса удалось 2 661 776 инфицированных. Лидером по числу зараженных в мире до сих пор остаются США – тут заболели 1 793 530 человек. Второе место в этом рейтинге занимает Бразилия (468 338 зараженных), а на третьем находится Россия (387 623 зараженных).

Отметим, что инфекция стабильными темпами продолжает распространяться и в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 мая в стране зафиксировано 23 204 случая заболевания COVID-19. За последние сутки в стране подтвердили 393 случая инфицирования.

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Ранее мы сообщали, что Минздрав добавил новый вид тестов в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19 – метод иммуноферментного анализа. В ведомстве рассказали, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу.

Об особенностях тестирования на антитела на коронавирус – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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