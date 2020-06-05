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Цветы и восьмиминутное молчание: в Миннеаполисе попрощались с Джорджем Флойдом (видео)

5 июня, 08:26

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

На церемонию пришли родственники и друзья мужчины

В американском Миннеаполисе в последний путь провели погибшего после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Церемония прощания прошла в актовом зале Северного центрального университета, сообщает Deutsche Welle.

Проститься с мужчиной пришли не только его родственники и друзья, а и правозащитники, политики и просто неравнодушные люди. В частности, на церемонии присутствовал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй.

После речи священника все присутствующие почтили память Флойда молчанием, длившимся 8 минут 46 секунд. Именно столько времени полицейский сдавливал коленом шею мужчины. Как рассказал адвокат семьи Флойда Бен Крамп, Джордж умер не из-за коронавируса, а от другой пандемии, "которая в Америке слишком хорошо известна, – пандемии расизма и дискриминации".

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Отметим, что попрощаться с Флойдом люди смогут еще в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, а также в Техасе, где он будет похоронен.

Напомним, мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. Тогда один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Смерть мужчины вызвала многочисленные акции протеста по всей стране.

Ранее мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп не хочет посещать церемонии прощания с Джорджем Флойдом.

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Также отметим, что в США суд определил залог в размере 750 тысяч долларов троим полицейским, задерживавшим Джорджа Флойда.

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