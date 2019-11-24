Данные 1,2 млрд пользователей оказались в Сети

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Информация о 1,2 млрд пользователей социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github оказалась в открытой базе данных, сообщает Wired со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Винни Тройя.



По его словам, в Сеть попали сведения из профилей. В их числе – 50 млн номеров телефонов и записи из истории трудоустройства.

В базе данных не было паролей аккаунтов или номеров банковских карт. Чья это база данных – неизвестно, файл находится на сервисе Google Cloud. Его наименование указывает на компанию People Data Labs. Однако основатель фирмы Шон Торн сказал, что они не пользуются сервисом.

Тройя обратился в ФБР и рассказал о базе данных. Уже через несколько часов она была заблокирована.

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Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

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РанееFacebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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