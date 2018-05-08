"Даже не будем говорить о санкциях": в США поставили Путину условие

Вчера, 09:39

Американцы хотят расширить санкционное давление, но у Кремля есть выход

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP
Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

США могут расширить санкции против России, однако американцы готовы закрыть этот вопрос, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику и перестанет вмешиваться в дела суверенных государств.

Об этом заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин, передает "Укринформ".

Он пообещал, что Конгресс продолжит искать любую возможность для усиления санкционного давления на РФ.

"Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций. Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль над реализацией закона (CAATSA, Акт противодействия противникам Америки через санкции. – Ред.) со своей стороны, ставить вопрос, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным", – отметил Кардин.

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Сенатор также считает, что нынешняя американская администрация недостаточно делает для давления на Россию и имеет возможности для усиления санкций. Но в то же время Кардин отмечает, что это все делается не ради того, чтобы причинить Москве неприятности.

"Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", – добавил американский политик.

Как сообщалось, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Американский дипломат уверен, что санкции против РФ нужно усиливать постоянно и синхронно с другими странами.

Напомним, новый мощный санкционный удар по "друзьям" Путина США нанесли 6 апреля, под который попали семь олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников РФ. Сайт "Сегодня" публиковал полный список "изгоев". Если говорить об эффекте этих жестких мер, то только за первые пару дней российские олигархи потеряли 16 миллиардов долларов.
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