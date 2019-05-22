Демократы хотят провести новое расследование о вмешательстве России: Трамп отреагировал

Доклад Мюллера стал большим разочарованием для демократов, утверждает президент США

Фото: AFP

Демократы разочарованы расследованием российского вмешательство в американские, выборы которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, и хотят провести повторное расследование. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп

"После того, как было потрачено 40 млн долл., изучено 1,4 млн страниц документов и опрошено 500 человек при полной поддержке Белого дома, доклад Мюллера стал большим разочарованием для демократов, поэтому они хотят сделать это снова. Так нельзя – это плохо для нашей страны!", – написал Трамп.

Он отметил, что демократы хотят допросить тех же людей и изучить те же события, что и Мюллер, занимавшийся расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

"Ранее такого никогда не случалось с президентом. Даже с президентом Обамой такого никогда не происходило", – добавил Трамп.

Демократы Палаты представителей США все активнее призывают к даче показаний специального прокурора Мюллера.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер неоднократно заявлял, что вызовет Мюллера по повестке, если это необходимо, но он надеется, что до этого не дойдет.

Сотрудники Надлера в течение нескольких недель вели переговоры с канцелярией спецпрокурора и министерством юстиции по поводу потенциальных показаний Мюллера.

Некоторые демократы возлагают вину за неспособность Мюллера заключить сделку на министерство юстиции и Генерального прокурора Уильяма Барра, которые все еще контролирует его показания, так как спецпрокурор остается сотрудником юстиции.

Не исключено, что юридический комитет и команда Мюллера смогут договориться о том, чтобы спецпрокурор дал часть или все свои показания за закрытыми дверями.

Ранее стало известно, что Надлер отправил повестки для дачи показаний и представления необходимых для расследования документов Энни Дональдсон, которая служила референтом бывшего советника Белого дома Дона Макгана, а также экс-директору по коммуникациям президентской администрации Хоуп Хикс.

Напомним, министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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