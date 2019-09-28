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Демократы могут начать слушания по импичменту Трампа на следующей неделе

28 сентября, 01:59

«Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно», — заявили демократы

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Демократы в Конгрессе США готовятся начать слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа уже на следующей неделе.

Об этом сообщил телеканалу CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно", — заявил он. "Но надо понять, кто сможет явиться на слушания, а кого придется принудить", — добавил конгрессмен. По его словам, уже на следующей неделе его комитет может выписать первые повестки с требованием явиться на слушания.

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В настоящее время комитет ведет переговоры, чтобы перед конгрессменами выступил сотрудник американских спецслужб, поднявший тревогу из-за беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, как отмечает телеканал, демократы могут потребовать присутствия на слушаниях других лиц, фигурирующих в жалобе осведомителя: адвоката президента Рудольфа Джулиани, а также министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра.

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Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Зеленский Трамп Демократы беседа

Источник: ТАСС

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