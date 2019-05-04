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Девять стран обсудили сертификацию системы управления полетом Boeing 737 Max

4 мая, 04:12

Заседание проходило под председательством экс-главы американского национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта

Фото: AFP

Команда представителей органов гражданской авиации девяти стран провела на первое заседание, на котором обсудила сертификацию Федеральным управлением гражданской авиации США автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 Max.

Заседание проходило под председательством экс-главы американского национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта.

В течение следующих нескольких месяцев участники встречи всесторонне ознакомятся с сертификацией FAA автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 Max.

"Каждый участник в индивидуальном порядке представит управлению выводы относительно адекватности процесса сертификации и рекомендации по улучшению процесса", – говорится в сообщении.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Тег Эфиопия, самолет, катастрофа, Boeing, авикатастрофа, сертификация, Boeing 737-800

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Источник:

Интерфакс

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