Disney может прекратить съемки в Джорджии, если вступит в силу закон об абортах
Закон должен вступить в силу с первого января 2020 года
Глава американской киностудии The Walt Disney Роберт Айгер заявил о том, что компания может прекратить съемки на территории штата Джорджия, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты на ранней стадии беременности.
Об этом пишет Reuters.
"Я думаю, многие из тех, кто трудится на нас, не захотят работать там, и мы должны будем прислушаться к их пожеланиям касательно этого вопроса. Сейчас мы пристально следим за ситуацией", — сказал он. "Я не вижу, каким образом, с практической точки зрения, мы сможем продолжать там снимать", — добавил Айгер.
Ранее законопроект о запрете абортов на сроке беременности свыше шести недель, за исключением случаев изнасилования и инцеста, поддержал губернатор Джорджии, республиканец Брайан Кемп. Согласно предварительной информации, закон должен вступить в силу с первого января 2020 года.
Рейтер подчеркивает, что кинокомпания совместно с киностудией Marvel сняли на территории Джорджии фильмы, которые побил множество рекордов по сборам как в мировом, так и в национальных прокатах.
Ранее вштате Алабама вступил в силу запрет на аборты на всех стадиях беременности. Закон предусматривает уголовное наказание для врачей, рискнувших прервать беременность женщины
В апреле закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в штате Огайо. В законе не предусмотрены исключения для беременностей, наступивших в результате изнасилования или инцеста. До Огайо парламенты еще пяти американских штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех случаях соответствующие законопроекты были блокированы в судах, в одном случае введение в силу было отложено, а в пятом случае — находится на рассмотрении губернатора.
Напомним, что вопрос об ограничении права на аборты был одним из самых эмоциональных в ходе предвыборной кампании 2016 года, и сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ, который восстанавливал запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.
Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш — младший действие запрета восстанавливал.
Напомним, ранее в Ирландии прошел референдум об отмене запрета на аборты.
Также мы писали о многотысячных акциях против ужесточения закона об абортах, которые прошли в Польше в марте.
Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Disney может прекратить съемки в Джорджии, если вступит в силу закон об абортах". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В штате Алабама вступил в силу запрет на аборты на всех стадиях беременности
Закон предусматривает уголовное наказание для врачей, рискнувших прервать беременность женщины
Звезда сериала "Зачарованные" призналась, что делала аборт
Актриса считает, что все сделала правильно