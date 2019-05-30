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Disney может прекратить съемки в Джорджии, если вступит в силу закон об абортах

30 мая, 06:55

Закон должен вступить в силу с первого января 2020 года

Фото: pexels.com

Глава американской киностудии The Walt Disney Роберт Айгер заявил о том, что компания может прекратить съемки на территории штата Джорджия, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты на ранней стадии беременности.

Об этом пишет Reuters.

"Я думаю, многие из тех, кто трудится на нас, не захотят работать там, и мы должны будем прислушаться к их пожеланиям касательно этого вопроса. Сейчас мы пристально следим за ситуацией", — сказал он. "Я не вижу, каким образом, с практической точки зрения, мы сможем продолжать там снимать", — добавил Айгер.

Ранее законопроект о запрете абортов на сроке беременности свыше шести недель, за исключением случаев изнасилования и инцеста, поддержал губернатор Джорджии, республиканец Брайан Кемп. Согласно предварительной информации, закон должен вступить в силу с первого января 2020 года.

Рейтер подчеркивает, что кинокомпания совместно с киностудией Marvel сняли на территории Джорджии фильмы, которые побил множество рекордов по сборам как в мировом, так и в национальных прокатах.

Ранее вштате Алабама вступил в силу запрет на аборты на всех стадиях беременности. Закон предусматривает уголовное наказание для врачей, рискнувших прервать беременность женщины

В апреле закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в штате Огайо. В законе не предусмотрены исключения для беременностей, наступивших в результате изнасилования или инцеста. До Огайо парламенты еще пяти американских штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех случаях соответствующие законопроекты были блокированы в судах, в одном случае введение в силу было отложено, а в пятом случае — находится на рассмотрении губернатора.

Напомним, что вопрос об ограничении права на аборты был одним из самых эмоциональных в ходе предвыборной кампании 2016 года, и сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ, который восстанавливал запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш — младший действие запрета восстанавливал.

Напомним, ранее в Ирландии прошел референдум об отмене запрета на аборты.

Также мы писали о многотысячных акциях против ужесточения закона об абортах, которые прошли в Польше в марте.

Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.

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Тег США, фильмы, disney, аборт, киностудия, Джорджия

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Источник:

ТАСС

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