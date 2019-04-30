"До них явно не дошло": В Сенате США потребовали больше санкций против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США должны ввести дополнительные санкции, чтобы Россия не вмешивалась в будущие выборы президента 2020 года

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Имеющиеся санкции, введенные США против России, фактически не работают так, как должны. Именно поэтому нужно ввести новые санкции, поскольку в Кремле не поняли, что с ними никто шутить не собирается. И надо сделать так, чтобы три комитета — юридический, а также по разведке и национальной безопасности — работали вместе над укреплением инфраструктуры против России и всех, кто будет вмешиваться в выборы 2020 года. Ведь Россия все еще собирается этим заниматься. Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в комментарии CBS News.

"Россия активно вмешивалась в выборы 2016 года. Она вновь нацеливается на нас. Я бы хотел остановить это. И один из способов помешать им — заставить их заплатить", – отметил сенатор.

Комментируя расследование советника президента США Джерада Кушнера, сенатор отметил, что тот упускает серьезную деталь: россияне взломали переписку Джона Подесты, бывшего председателя избирательного штаба, кандидата в президента США от Демократической партии.

"Россияне взломали почту Хиллари Клинтон, кандидата от демократов. Можете представить себе, что мы бы сказали, если бы россияне или иранцы взломали президентскую команду Республиканской партии?

Так что нет, это серьезное дело. Тут дело не только в нескольких рекламах на Facebook. Они в ходе предвыборной кампании 2016 года очень успешно натравливали одних американцев против других, манипулируя социальными сетями. И они действительно проникли в почтовую систему избирательного штаба Демократической партии. Атака на одну из партий должна расцениваться как атака на всех. Росияне опять собираются это делать. И я скажу президенту Трампу следующее: все, что мы сделали с росиянами, не работает. Нам нужно больше санкций, а не меньше. Сейчас. До 2020 года. Поскольку послание до них явно не дошло", – отметил сенатор Грэм.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что санкции против России на самом деле очень действенны, и назвал их "очень важным инструментом".

Напомним, ранее члены американского Сената – демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и республиканец от Флориды Марко Рубио – внесли на рассмотрение коллег законопроект, предполагающий введение новый санкций против России.

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