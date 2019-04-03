Сенаторы в США предложили ввести новые санкции против России

Новые меры могут затронуть банковский, энергетический и оборонный секторов российской экономики

Фото: Pixabay

Сенаторы в США предложили ввести новые санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c9/544/5ca4c95440452.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c9/544/5ca4c95440452.jpg 2019-04-03T17:55:39+03:00 США Новые меры могут затронуть банковский, энергетический и оборонный секторов российской экономики

Члены американского Сената – демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и республиканец от Флориды Марко Рубио – внесли на рассмотрение коллег законопроект, предполагающий введение новый санкций против России.

Как пишет Bloomberg, таким образом они хотят предотвратить вмешательство Кремля в выборы на территории Соединенных Штатов.

Сенаторы предлагают ввести новые меры с оговоркой – в том случае, если в национальной разведке США придут к выводу, что РФ или подконтрольные ей люди или организации пытались оказать влияние на исход выборов в американские федеральные органы власти.

В частности, законопроект Холлена-Рубио предусматривает возможность введения санкций в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также в отношении суверенного российского долга.

Аналогичная инициатива была представлена в Конгресс в прошлом году, но принять ее не удалось.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что министерство финансов и Госдепартамент США подготовили новый пакет санкций в отношении России из-за прошлогоднего покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Кроме того, сообщалось, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении ответственных лиц за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

Мы также писали, что после выводов спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года США могут ввести новые санкции в отношении России.

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