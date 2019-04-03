Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Сенаторы в США предложили ввести новые санкции против России

Сегодня, 17:55

Новые меры могут затронуть банковский, энергетический и оборонный секторов российской экономики

Фото: Pixabay
Сенаторы в США предложили ввести новые санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c9/544/5ca4c95440452.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c9/544/5ca4c95440452.jpg США Новые меры могут затронуть банковский, энергетический и оборонный секторов российской экономики

Члены американского Сената – демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и республиканец от Флориды Марко Рубио – внесли на рассмотрение коллег законопроект, предполагающий введение новый санкций против России.

Как пишет Bloomberg, таким образом они хотят предотвратить вмешательство Кремля в выборы на территории Соединенных Штатов.

Сенаторы предлагают ввести новые меры с оговоркой – в том случае, если в национальной разведке США придут к выводу, что РФ или подконтрольные ей люди или организации пытались оказать влияние на исход выборов в американские федеральные органы власти.

В частности, законопроект Холлена-Рубио предусматривает возможность введения санкций в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также в отношении суверенного российского долга.

Аналогичная инициатива была представлена в Конгресс в прошлом году, но принять ее не удалось.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что министерство финансов и Госдепартамент США подготовили новый пакет санкций в отношении России из-за прошлогоднего покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Кроме того, сообщалось, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении ответственных лиц за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.


Мы также писали, что после выводов спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года США могут ввести новые санкции в отношении России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег конгресс, санкции против России , выборы в США, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость " Сенаторы в США предложили ввести новые санкции против России". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины

8 марта, 00:18

Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом

США готовят новые санкции против России: опубликован текст законопроекта

27 февраля, 10:34

Штаты собираются запретить операции с госдолгом РФ и ударить по "газовым" проектам

Новые санкции США вызвали истерику в Кремле

13 марта, 14:23

"Правая рука" Путина Дмитрий Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"

США готовят санкционный удар по "Северному потоку – 2" – СМИ

12 марта, 09:11

Меры будут направлены на остановку российского проекта и дополнять уже действующие ограничения, сообщают чиновники

США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний

15 марта, 17:59

Вашингтон не допустит, чтобы российская агрессия осталась безнаказанной, отметил министр Мнучин

Порошенко обсудил с вице-президентом США вопросы новых санкций против РФ

16 февраля, 22:04

Порошенко и Пенс обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Как выглядели российские знаменитости до славы

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Документалка про менструацию получила Оскар
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган

Королевская четверка — официально распадется?