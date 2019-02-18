Дочь Обамы совершила преступление на глазах у сотен людей
Папарацци застали старшую дочь 44-го президента США за распитием спиртного в общественном месте
Дочь бывшего президента США Барака Обамы публично нарушила закон.
Отдыхавшая с подругами на пляже, 20-летняя Малия попалась за распитием алкоголя – французского шампанского стоимостью 80 долларов. Согласно американским законам, употреблять спиртное можно только после 21 года.
Папарацци также отметили, что студентка Гарвардского университета имеет модельную фигуру и радостно демонстрирует свои прелести на отдыхе. Но когда заметила журналистов – сразу же оделась и убежала с пляжа.
Напомним, ранее Мишель Обама рассказала, что ее дети – старшая Малия и младшая Саша – были зачаты при помощи процедуры ЭКО из-за выкидыша, который произошел у нее 20 лет назад.
Также мы писали, что книга мемуаров бывшей первой леди США "Становление" стала бестселлером в первый же день продаж. Издание разошлось тиражом более чем в 1,4 млн экземпляров.
Кроме того, сообщалось, чтор ее супруг, 44-ый президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске серии грандиозных шоу. По условиям предлагаемой сделки, которая еще не является окончательной, Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе.
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