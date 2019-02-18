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Дочь Обамы совершила преступление на глазах у сотен людей

Сегодня, 19:02

Папарацци застали старшую дочь 44-го президента США за распитием спиртного в общественном месте

Фото: Flickr
Дочь Обамы совершила преступление на глазах у сотен людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae3/433/5c6ae3433e263.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae3/433/5c6ae3433e263.jpg США Папарацци застали старшую дочь 44-го президента США за распитием спиртного в общественном месте

Дочь бывшего президента США Барака Обамы публично нарушила закон.

Отдыхавшая с подругами на пляже, 20-летняя Малия попалась за распитием алкоголя – французского шампанского стоимостью 80 долларов. Согласно американским законам, употреблять спиртное можно только после 21 года.

Папарацци также отметили, что студентка Гарвардского университета имеет модельную фигуру и радостно демонстрирует свои прелести на отдыхе. Но когда заметила журналистов – сразу же оделась и убежала с пляжа.

Напомним, ранее Мишель Обама рассказала, что ее дети – старшая Малия и младшая Саша – были зачаты при помощи процедуры ЭКО из-за выкидыша, который произошел у нее 20 лет назад.

Также мы писали, что книга мемуаров бывшей первой леди США "Становление" стала бестселлером в первый же день продаж. Издание разошлось тиражом более чем в 1,4 млн экземпляров.

Кроме того, сообщалось, чтор ее супруг, 44-ый президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске серии грандиозных шоу. По условиям предлагаемой сделки, которая еще не является окончательной, Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе.

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Тег спиртное, Обама, пляж, алкоголь, нарушение, шампанское

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