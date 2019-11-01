Досрочные выборы в Британии: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин способен нанести большой вред своей стране, если он станет премьер-министром по итогам намеченных на 12 декабря досрочных выборов.

"Корбин будет так плох для вашей страны, он будет так плох, он поведет вас по столь плохому пути, он заведет вас в столь плохие места", - сказал глава американской администрации – в интервью ведущему британской радиостанции LBC Найджелу Фаражу, который одновременно является лидером Партии Brexit.

При этом Трамп поддержал кандидатуру нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, высказавшись за то, чтобы тот объединил свои силы с Фаражем в борьбе за выход Великобритании из состава ЕС.

"Как у президента США у меня отличные отношения с большим числом лидеров, включая Бориса (Джонсона), он отличный человек, я думаю, что он как раз тот человек, который нужен в эти времена. Я знаю, что вы с ним в итоге сделаете нечто потрясающее, став силой, которую нельзя остановить, если вы с ним сможете объединиться", – сказал Трамп.

Реклама

Фараж не раз предлагал Джонсону, возглавляющему Консервативную партию, выступить на выборах единым фронтом, однако премьер-министр каждый раз отвергал это предложение.

Корбин уже назвал заявления президента США попыткой вмешательства в британские выборы.

"Трамп пытается вмешаться в британские выборы, сделав так, чтобы его друга Бориса Джонсона избрали", - заявил он.

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Отметим,билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу. Это произошло после того, как его подписала королева Великобритании Елизавета II.

Путем досрочных выборов премьер-министр Борис Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.

Сводный опрос общественного мнения, подготовленный газетой Financial Times на основании всех социологических исследований последнего времени, показывает лидерство правящей партии. Консерваторы прочно удерживают первое место с 35% голосов избирателей. Лейбористская партия идет на второй строчке с 25% голосов, у Либерально-демократической партии Великобритании – 18%, у новой партии Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, – 11%.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit – до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама