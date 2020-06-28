ДТП и стрельба: подробности нового массового убийства в США

Супермаркеты Walmart становятся популярным местом для стрельбы по прохожим в США

В американской Калифорнии, где ранее во время карантина расстреляли закрытую вечеринку, произошла новая стрельба, в результате которой четверо человек были ранены и еще двое, включая нападавшего, – убиты.

Как сообщает Fox News, инцидент произошел около 15:30 в субботу, 27 июня, по местному времени (около 1:30 28 июня по Киеву) в городе Ред-Блафф.

Ссылаясь на местные СМИ, неизвестный мужчина на белом автомобиле врезался в здание распределительного центра Walmart, в котором на тот момент находились около двух сотен человек.

После ДТП злоумышленник открыл по прохожим огонь из полуавтоматической винтовки.

На место атаки прибыли полицейские, и спустя около 15 минут после инцидента злоумышленник получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего скончался. После случившегося в полиции Ред-Блафф сообщили, что стрелок был связан с супермаркетом, но каким именно образом – не уточняется.

Напомним, что магазины Walmart являются достаточно популярным местом массовой стрельбы в Соединенных Штатах. Так, в прошлом году на стоянке одного из супермаркетов сети в штате Оклахома произошел массовый расстрел, жертвами которого стали три человека.

А прошлым летом стрельба произошла на парковке и в магазине Walmart в американском городе Саутхейвен, штат Миссисипи. В результате погибли два человека.

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