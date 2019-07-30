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В США расстреляли супермаркет: есть погибшие

Сегодня, 17:49

Незадолго до трагедии убийцу уволили из магазина Walmart, в котором он проработал 25 лет

/ Фото: Flickr

В США расстреляли супермаркет: есть погибшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%88%D0%B0 США Незадолго до трагедии убийцу уволили из магазина Walmart, в котором он проработал 25 лет

Спустя меньше месяца после расстрела торгового центра в Калифорнии, в одном из супермаркетов в американском штате Миссисипи тоже произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один был ранен.

Ссылаясь на данные полиции округа Десото, телеканал Fox News сообщает, что инцидент произошел в американском городе Саутхейвен, где в магазине торговой сети Walmart и на парковке обнаружили тела двух сотрудников супермаркета.

Мотивы злоумышленника пока что установить не удалось. Прибывшая на место полиция нейтрализовала его – с огнестрельным ранением преступника доставили в больницу. На данный момент его жизнь вне опасности.

В ходе операции также пострадал один из полицейских – пуля попала ему в пуленепробиваемый жилет.

Как сообщает местный телеканал News 13, нападавший почти 25 лет проработал в магазине данной сети, но совсем недавно его уволили.

Напомним, в прошлом месяце сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.

Мы также писали о стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой (штат Калифорния). В результате случившегося не менее трех человек погибли и еще 15 были ранены.

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