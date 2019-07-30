В США расстреляли супермаркет: есть погибшие

Спустя меньше месяца после расстрела торгового центра в Калифорнии, в одном из супермаркетов в американском штате Миссисипи тоже произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один был ранен.
Ссылаясь на данные полиции округа Десото, телеканал Fox News сообщает, что инцидент произошел в американском городе Саутхейвен, где в магазине торговой сети Walmart и на парковке обнаружили тела двух сотрудников супермаркета.
Мотивы злоумышленника пока что установить не удалось. Прибывшая на место полиция нейтрализовала его – с огнестрельным ранением преступника доставили в больницу. На данный момент его жизнь вне опасности.
В ходе операции также пострадал один из полицейских – пуля попала ему в пуленепробиваемый жилет.
Как сообщает местный телеканал News 13, нападавший почти 25 лет проработал в магазине данной сети, но совсем недавно его уволили.
Напомним, в прошлом месяце сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.
Мы также писали о стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой (штат Калифорния). В результате случившегося не менее трех человек погибли и еще 15 были ранены.
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