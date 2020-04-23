Два брата-близнеца с разницей в сто лет стали жертвами пандемий: невероятная история

В США от COVID-19 умер ветеран, чей брат-близнец скончался от "испанки" сто лет назад

В Великобритании 99-летний ветеран Второй мировой войны собрал колоссальную сумму для помощи медикам королевства во время эпидемии COVID-19. Тем временем в США от коронавируса умер 100-летний ветеран, чей брат сто лет назад умер во время пандемии испанского гриппа, сообщает CNN.

Филипп Кан – самый старый ветеран в округе Нассау, штат Нью-Йорк, по словам его семьи, он боялся новой пандемии, случившейся при его жизни

Филипп и его брат-близнец Самуил родились 5 декабря 1919 года. Самуил умер несколько недель спустя.

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Кан был сержантом в ВВС армии США во время Второй мировой войны и выполнял обязанности инженера и второго пилота. Он получил две бронзовые боевые звезды. После войны он работал мастером-электриком, участвовал в строительстве Всемирного торгового центра. По словам его внука Уоррена Зисмана, на Лонг-Айленде Кан жил отдельно и проходил одну-две мили в день. Он очень хорошо знал, что происходит с коронавирусом, так как он все время смотрел новости, и в последние дни перед его смертью 17 апреля у Кана был кашель и респираторные симптомы вируса, сказал его внук. Кан знал, что есть вероятность, что он мог заразиться коронавирусом.

Филипп Кан. Фото: CNN

"Он много говорил о своем брате в последние несколько дней", – сказал Зисман.

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100-летний ветеран прошел тест на коронавирус, но его семья не получила результаты, пока Кан не скончался.

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"Он всегда хотел большие военные похороны, но мы не смогли его ему предоставить", – сказал Зисман.

В течение столетия, которое последовало за смертью его брата, Кан сохранил память о своем брате.

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"Почти каждый праздник, каждое событие, он также вспоминал своего брата Самуила. Это явно сделало дыру в его сердце, что он никогда не встречался со своим близнецом, и что его близнец умер через несколько недель после рождения", – сказал Зисман.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета стал старейшим бразильцем, который вылечился от COVID-19.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мира подтверждено 2 630 778 случаев заражение коронавирусом, умерли 183 489 человек.

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