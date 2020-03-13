Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии

Век тому назад "испанским гриппом" переболела треть населения планеты, а каждый десятый – умер

Вот и наступил этот день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге 11 марта, что масштабы и стремительность распространения коронавирусной инфекции в мире дает все основания, чтобы охарактеризовать происходящее уже не как эпидемию, а как пандемию COVID-19. Какие еще пандемии довелось пережить человечеству в последние 100 лет, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Испанский грипп, 1918-1919

Поколения, родившиеся в 20-30-х годах ХХ века, могут помнить услышанные от своих родителей страшные рассказы об эпидемии "испанки" — "испанского гриппа", самой массовой пандемии гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших. Экзотическое название грипп получил благодаря территории, где наблюдалась первая вспышка. (По аналогии с "уханьским" коронавирусом в 2020-м.)

За 18 месяцев пандемии в 1918–1919 годах во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты. Умерло приблизительно 50–100 млн человек или 2,7–5,3% населения Земли. Показатель смертности среди зараженных составил 10–20%, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. По мнению историков, развитию пандемии способствовали тяготы войны — антисанитария, плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.

Испанский грипп стал первой в истории пандемией, которая распространилась по всему миру благодаря техническому прогрессу транспортных средств – поездами, дирижаблями, скоростными кораблями. Только за первые 25 недель грипп убил 25 миллионов человек.

Конец был страшен: больной умирал от легочного кровотечения. Попросту говоря, захлебывался собственной кровью.

Сиэттл, 1918. Во время пандемии "испанки" пассажиров без масок не пускают в трамвай. Фото: Википедия

В мае 1918 года в Испании было заражено 8 млн человек или 39% ее населения. Переболел даже король Альфонсо XIII, которому на момент заражения было 32 года – что соответствует возрастной группе риска 20–40 лет. Как ни странно, "испанка" убивала, в первую очередь, молодых и здоровых. В случае дальнейших пандемий ХХ века высокому риску заражения были подвержены преимущественно дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и страдающие определенными заболеваниями наподобие онкологии или гепатитов.

Азиатский грипп, 1957

Отправной точкой пандемии "азиатского гриппа", которая разразилась в начале 1957-го, как и в случае с COVID-19, стал Китай, — а точнее, провинция Гуйчжоу. Любопытно, что наиболее масштабный очаг вируса наблюдался в США иВеликобритании, хотя в ежеквартальном отчете доктора Макдональдса (с ноября 1956 по март 1957 гг) писали накануне об "удивительно низком уровне респираторных заболеваний" среди британцев, который наблюдался в зимнем сезоне.

Симптомы напоминали грипп: головная боль, кашель, жар, "крутило" мышцы и суставы. Болезнь развивалась стремительно, в течение нескольких дней, а затем заболевшие умирали от осложнений в виде пневмонии.

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Впервые о пандемии написала газета The Times 17 апреля 1957 года, когда счет заболевшим в Гонгконге уже шел на тысячи. После этого вирус покатился волной по всему миру: к середине мая на Тайване было зарегистрировано 100 тыс. инфицированных, а уже в июне — более миллиона случаев в Индии.

При этом первые вакцины появились только в августе в США и в октябре — в Великобритании. Неудивительно, что в результате только в США, по данным ВОЗ, скончались порядка 70 тыс. человек. Британцам повезло больше — на островах умерло "всего лишь" 14 тыс. британцев, при этом переболели не менее 9 млн граждан.

В Великобритании среди переболевших преобладали дети от 9 до 14 лет (порядка 49%), но основная масса больных были взрослые в возрасте до 39 лет. Подавляющее число умерших от осложнений относилось к более возрастной группе.

По экономике был нанесен ощутимый удар: только на выходные пособия по болезни корона потратила порядка 10 млн фунтов стерлингов. Но оказалось, что это было только первое пришествие вируса.

Гонконгский грипп, 1968-1969

Согласно сетевой энциклопедии Britannica, "гонконгский грипп", вызванный вирусом H3N2, возник в результате мутации вируса "азиатского гриппа". Как и во всех других случаях, свое название он получил от города, с которого началась пандемия. Как и в случае с COVID-19, от вируса H3N2 чаще всего страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста и младенцы. Симптомы были аналогичные "азиатскому гриппу".

Только в первые несколько недель после вспышки пандемии в Гонгконге H3N2 (первая запись о новом вирусе появилась 13 июля 1968-го) переболело порядка полумиллиона человек, что составило порядка 15% от общего количества населения, а дальше вирус начал шествие по Юго-Восточной Азии. В течение нескольких месяцев он достиг Панамского канала и попал в США — в Калифорнию вирус привезли солдаты, демобилизовавшиеся из Вьетнама. До конца декабря грипп распространился по всей Америке и достиг Великобритании и Западной Европы.

Любопытно, что наибольшая смертность отмечалась как раз в Америке, а не в Азии или Японии, где вирусом H3N2 переболели единицы. В одних только Соединенных Штатах Америки число погибших от этой пандемии составило 33 800 человек. Для сравнения: на данный момент от коронавируса COVID-2019 по всему миру заболело 128 343 человек, умерло 4 720.

Несмотря на то, что была разработана вакцина против вируса, она стала доступна только после того, как пандемия достигла своего пика во многих странах. "Гонгконгский грипп" возвращался еще несколько раз в течение 1970-1972 гг. Мало того: вирус H3N2, вызвавший пандемию 1968 года, до сих пор находится в обращении и считается штаммом сезонного гриппа.

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Свиной грипп, 2009

Первая волна так называемого "свиного гриппа" (или "мексиканского гриппа", официальное название ВОЗ – вирус H1N1 09) прокатилась по земле 11 лет назад и унесла жизни 2 627 человек. Всего же было зарегистрировано 255 716 случаев заболевания.

Вирус H1N1 09 под микроскопом. Фото: Википедия

Специфических симптомов у свиного гриппа нет — они такие же, как и у обычного гриппа. Лекарств, которые помогают при этом вирусе, тоже не существует: все лечение направлено на облегчение симптомов у больного.

Первая вспышка была зарегистрирована 18 марта в Федеральном округе Мехико, откуда и пошло традиционное название вируса. Мексиканские власти объявили всплеск "позднесезонным гриппом", пока 21 апреля ситуацией не заинтересовались американские власти – к тому времени заболевание диагностировали у двух детей уже в США, в округе Сан-Диего. 23 апреля 2009 года Мехико пришлось признать вспышку нового вируса.

В марте и апреле 2009 года было зарегистрировано более 1000 случаев подозрений на свиной грипп в Мексике и юго-западных штатах США. Особенно вирус свирепствовал в Мексике, где был зарегистрирован 81 подтвержденный случай смертельного исхода в основном в штатах Мехико, а также Сан-Луис-Потоси, Идальго и Керетаро). Жертвами заболевания стали в основном взрослые люди от 25 до 45 лет — отличительная черта пандемического гриппа. Новый штамм свиного гриппа был подтвержден в 16 случаях смертей.

И хотя 3 мая министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кодрова заявил, что пик эпидемии свиного гриппа пройден, для всего остального мира все только начиналось. 9 мая эпидемия достигла Японии и Австралии, а 30 октября 2009 года докатилась и до Украины. Всего по стране в 2009 году было зафиксировано 225 случаев заболевания свиным гриппом, 17 человек умерли.

Напомним, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

Карантин предусматривает:

закрытие учебных заведений

запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (они могут проводиться с разрешения международных организаций, но без зрителей). Рада будет работать.

Кроме того, Кабмин решил выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты, а также до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения — чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения. А для Международного аэропорта "Борисполь" закупят инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии.

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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