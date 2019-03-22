Два российских судна заподозрили в поставках нефти Северной Корее

Два танкера под российскими флагами пополнили список судов, которые могут нарушать санкции ООН в отношении КНДР

Фото: Pixabay

Два российских судна заподозрили в поставках нефти Северной Корее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/519/852/5c9519852f349.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/519/852/5c9519852f349.jpg 2019-03-22T19:23:00+02:00 США Два танкера под российскими флагами пополнили список судов, которые могут нарушать санкции ООН в отношении КНДР

Министерство финансов США заподозрило российские танкеры "Тантал" и "Витязь" в нарушении международных санкций в отношении Северной Кореи.

Как сообщили в пресс-службе американского ведомства 22 марта, именно эти суда могли участвовало в перевалке нефти и нефтепродуктов в открытом море с танкерами КНДР, в связи с чем танкеры пополнили список из 18 судов, которые не придерживаются мер ООН в отношении Пхеньяна.

Стоит отметить, что внесение в список не значит, что на судовладельцев "Тантала" и "Витязь" наложат какие-либо санкции.

Американские власти также обозначили на картах-схемах российские портовые города Владивосток и Находку как пункты назначения, в которые те или иные суда заходили до или после предполагаемой перевалки нефти в открытом море с танкерами КНДР.

Напомним, прошлым летом Минфин США внес в санкционный список шесть грузовых кораблей под российскими флагами и два юридических лица в рамках ограничений по Северной Корее.

Мы также писали, что ранее американские сенаторы призвали администрацию президента Дональда Трампа ускорить процесс ужесточения санкций против Пхеньяна.

В то же время, сообщалось, что сейчас КНДР столкнулась с самыми большими экономическими сложностями за всю свою историю из-за международных санкций.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.