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Два российских судна заподозрили в поставках нефти Северной Корее

Сегодня, 19:23

Два танкера под российскими флагами пополнили список судов, которые могут нарушать санкции ООН в отношении КНДР

Фото: Pixabay
Два российских судна заподозрили в поставках нефти Северной Корее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/519/852/5c9519852f349.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/519/852/5c9519852f349.jpg США Два танкера под российскими флагами пополнили список судов, которые могут нарушать санкции ООН в отношении КНДР

Министерство финансов США заподозрило российские танкеры "Тантал" и "Витязь" в нарушении международных санкций в отношении Северной Кореи.

Как сообщили в пресс-службе американского ведомства 22 марта, именно эти суда могли участвовало в перевалке нефти и нефтепродуктов в открытом море с танкерами КНДР, в связи с чем танкеры пополнили список из 18 судов, которые не придерживаются мер ООН в отношении Пхеньяна.

Стоит отметить, что внесение в список не значит, что на судовладельцев "Тантала" и "Витязь" наложат какие-либо санкции.

Американские власти также обозначили на картах-схемах российские портовые города Владивосток и Находку как пункты назначения, в которые те или иные суда заходили до или после предполагаемой перевалки нефти в открытом море с танкерами КНДР.

Напомним, прошлым летом Минфин США внес в санкционный список шесть грузовых кораблей под российскими флагами и два юридических лица в рамках ограничений по Северной Корее.

Мы также писали, что ранее американские сенаторы призвали администрацию президента Дональда Трампа ускорить процесс ужесточения санкций против Пхеньяна.

В то же время, сообщалось, что сейчас КНДР столкнулась с самыми большими экономическими сложностями за всю свою историю из-за международных санкций.

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Тег нефть, Россия, корабль, танкер, КНДР, санкции, Северная Корея, судно

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Источник:

ТАСС

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