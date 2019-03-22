Два российских судна заподозрили в поставках нефти Северной Корее
Два танкера под российскими флагами пополнили список судов, которые могут нарушать санкции ООН в отношении КНДР
Министерство финансов США заподозрило российские танкеры "Тантал" и "Витязь" в нарушении международных санкций в отношении Северной Кореи.
Как сообщили в пресс-службе американского ведомства 22 марта, именно эти суда могли участвовало в перевалке нефти и нефтепродуктов в открытом море с танкерами КНДР, в связи с чем танкеры пополнили список из 18 судов, которые не придерживаются мер ООН в отношении Пхеньяна.
Стоит отметить, что внесение в список не значит, что на судовладельцев "Тантала" и "Витязь" наложат какие-либо санкции.
Американские власти также обозначили на картах-схемах российские портовые города Владивосток и Находку как пункты назначения, в которые те или иные суда заходили до или после предполагаемой перевалки нефти в открытом море с танкерами КНДР.
Напомним, прошлым летом Минфин США внес в санкционный список шесть грузовых кораблей под российскими флагами и два юридических лица в рамках ограничений по Северной Корее.
Мы также писали, что ранее американские сенаторы призвали администрацию президента Дональда Трампа ускорить процесс ужесточения санкций против Пхеньяна.
В то же время, сообщалось, что сейчас КНДР столкнулась с самыми большими экономическими сложностями за всю свою историю из-за международных санкций.
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