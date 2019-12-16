Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США "ничего плохого не сделал".

Об этом Джулиани сообщил в Twitter.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, – утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа".

У свидетеля Виктора Шокина, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

"Уволен (Шокин – ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США, – пишет Джулиани. - Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов".

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, – продолжает адвокат Трампа, – (предоставил – ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания".

По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", – подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании. Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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